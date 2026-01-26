Многомиллионное состояние, шантаж и привороты: Михаил Хубутия раскрыл правду о нападении на модель Юлию Ван

26 января 2026, 16:05

Юлия Ван (Фото: кадр из программы «Малахов»)

25 апреля 2025 года 30-летняя модель и бизнесвумен Юлия Ван опубликовала в соцсетях видео и обвинила экс-министра торговли Подмосковья Михаила Хубутия в нападении. Против политика возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». В конце прошлого года Одинцовский городской суд Московской области признал виновным Михаила Хубутия и приговорил его к одному году лишения свободы условно. Спустя восемь месяцев молчания для программы «Малахов» экс-министр Подмосковья решил рассказать свою версию событий той ночи. Многомиллионное состояние, шантаж и тайное прошлое Юлии Ван, которую называют «пиковой дамой», — в материале «Радио 1».





Содержание История нападения Михаил Хубутия рассказал правду о нападении Кто такая Юлия Ван Юлия Ван намеренно зачала ребенка от Михаила Хубутия Жена Михаила Хубутия рассказала, смогла ли простить его

История нападения

Юлия Ван (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Михаил Хубутия рассказал правду о нападении

«Я спал, когда мне позвонил один из высокопоставленных чиновников из правоохранительных органов и прямо заорал на меня. Потом позвонил оперуполномоченный из уголовного розыска Одинцовского района сообщил об обвинении и о том, что меня вызывают в отдел. Я все рассказал как было. В тот день со мной связалась няня дочки и сказала, что Юлия опять не ночевала дома, а девочка стала плакать, нервничать. Потом я поехал туда, между мной и Юлией возник конфликт. Леща я ей дал. Но именно она исцинировала это. Есть свидетели. Та же няня. Она сделала из этого шоу. Все было подготовлено. Я уверен, что там была команда, которая все это осуществила», — пояснил Хубутия.

«Миллион с копейками я ей оплатил, изначально она хотела 200 млн, потом опустилась до 100 млн. Как настоящий мужчина я понимаю что заслужил это, так как поднял руку на девушку. Готов был к наказанию похлеще», — добавил чиновник.

Андрей Малахов (Фото: кадр из программы «Малахов»)

«Ее привела ко мне менеджер. Юля меня взяла тем, что она нигде не работала, ее анкет нет, она свежая, и вот получилось готовое знакомство. Не за маленькие деньги. С кем она в то время встречалась — не знаю. Менеджер сказала, что она была с ограниченным контингентом. Мы расстались, а потом выяснилось, что она лезла в постель к Юрию Розуму, чтобы тот свел ее со мной. 22 февраля 2018 года Юра нас с ней, так сказать, познакомил. 24 февраля мы оказались вместе с ней в Суздале. Я ей оплатил 10 тыс. долларов, что она требовала за встречу. В августе того же года я потерял сына. Спустя три дня после трагедии Юлия попросила у меня в долг 1 млн 400 тыс. рублей. Я чуть с ума не сошел», — рассказал подробности Михаил.

Кто такая Юлия Ван

Михаил Хубутия (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Юлия Ван намеренно зачала ребенка от Михаила Хубутия

«Я приехал к врачу, надо было сдать материалы, но я так не смог, позвонил Юле. Она прилетела ко мне в Грузию, чтобы помочь с материалом. Спустя какое-то время Юлия сказала, что она от меня беременна. Потом я купил ей дом, машину, бизнес. Бизнес она продала и сделала себе чайную. Ей нужен был ребенок, чтобы создать себе жизнь», — отметил Хубутия.

Жена Михаила Хубутия рассказала, смогла ли простить его

«Как видите, как-то пережила это. Мне его очень жалко стало, видно, что с ним работали. Очень больно до сих пор и, видимо, еще долго будет. Но такая судьба, и еще любовь. Мы со школы знаем друг друга, мы как одно целое», — поделилась жена чиновника.