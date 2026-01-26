Многомиллионное состояние, шантаж и привороты: Михаил Хубутия раскрыл правду о нападении на модель Юлию Ван
25 апреля 2025 года 30-летняя модель и бизнесвумен Юлия Ван опубликовала в соцсетях видео и обвинила экс-министра торговли Подмосковья Михаила Хубутия в нападении. Против политика возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». В конце прошлого года Одинцовский городской суд Московской области признал виновным Михаила Хубутия и приговорил его к одному году лишения свободы условно. Спустя восемь месяцев молчания для программы «Малахов» экс-министр Подмосковья решил рассказать свою версию событий той ночи. Многомиллионное состояние, шантаж и тайное прошлое Юлии Ван, которую называют «пиковой дамой», — в материале «Радио 1».
История нападения
В прошлом году уроженка города Морозовск Юлия Ван (настоящее имя — Юлия Иванова) впервые открыто рассказала о своих отношениях с бывшим министром торговли Московской области Михаилом Хубутия, начавшихся в 2018 году. В апреле в личном блоге она сообщила, что экс-политик напал на нее с топором, нанеся множественные ранения. Однако до этого Юлия, по ее заверению, регулярно подвергалась травле и унижениям со стороны Михаила. Но так было не всегда. В начале их романа мужчина окружал Иванову заботой и любовью, делал дорогие подарки. Вскоре Юлия родила ему дочь, и они стали семьей. Правда, второй, так как у чиновника уже была первая жена.
По версии Ван, причиной нападения на нее Михаила Хубутия стала ревность. Вину мужчина признал и на восемь месяцев его поместили под домашний арест. В это время Юлия в соцсетях вновь заявила об угрозах в свой адрес. Ван заявила после суда, что верит в раскаяние Михаила и его осознание содеянного.
Михаил Хубутия рассказал правду о нападении
Ведущий ток-шоу «Малахов» Андрей Малахов приехал домой к Михаилу Хубутия и расспросил его о деталях той злополучной ночи. По словам экс-министра, после пережитого он возвращается к привычной жизни. Михаил утверждает, что все это было незаслуженно.
«Я спал, когда мне позвонил один из высокопоставленных чиновников из правоохранительных органов и прямо заорал на меня. Потом позвонил оперуполномоченный из уголовного розыска Одинцовского района сообщил об обвинении и о том, что меня вызывают в отдел. Я все рассказал как было. В тот день со мной связалась няня дочки и сказала, что Юлия опять не ночевала дома, а девочка стала плакать, нервничать. Потом я поехал туда, между мной и Юлией возник конфликт. Леща я ей дал. Но именно она исцинировала это. Есть свидетели. Та же няня. Она сделала из этого шоу. Все было подготовлено. Я уверен, что там была команда, которая все это осуществила», — пояснил Хубутия.
Уточнеятся, что политик возместил Ивановой стоимость лечения и моральный ущерб.
«Миллион с копейками я ей оплатил, изначально она хотела 200 млн, потом опустилась до 100 млн. Как настоящий мужчина я понимаю что заслужил это, так как поднял руку на девушку. Готов был к наказанию похлеще», — добавил чиновник.
В эфире программы мужчина также продемонстрировал топор, которым якобы нанес травмы пострадавшей. Андрей Малахов крайне поразился увиденному.
По словам Хубутия, его знакомство с Юлией Ван состоялось в феврале 2018 года.
«Ее привела ко мне менеджер. Юля меня взяла тем, что она нигде не работала, ее анкет нет, она свежая, и вот получилось готовое знакомство. Не за маленькие деньги. С кем она в то время встречалась — не знаю. Менеджер сказала, что она была с ограниченным контингентом. Мы расстались, а потом выяснилось, что она лезла в постель к Юрию Розуму, чтобы тот свел ее со мной. 22 февраля 2018 года Юра нас с ней, так сказать, познакомил. 24 февраля мы оказались вместе с ней в Суздале. Я ей оплатил 10 тыс. долларов, что она требовала за встречу. В августе того же года я потерял сына. Спустя три дня после трагедии Юлия попросила у меня в долг 1 млн 400 тыс. рублей. Я чуть с ума не сошел», — рассказал подробности Михаил.
Кто такая Юлия Ван
Юлия Ван не стеснялась часто менять партнёров, а также не скрывала это, подчеркнул Хубутия.
Анна Кирсанова, знакомая Юлии, поделилась неприятной информацией о девушке. Иванова, по словам женщины, не гнушалась отношений с мужчинами значительно старше себя. Анна рассказала, что благодаря таким связям Юлия смогла сделать себе зубы, получить шубы, бриллианты и даже автомобиль. Карен, друг Анны, продал свою квартиру, чтобы оплатить участие и победу Юлии в конкурсе красоты. Именно Карен помог Ван войти в мир шоу-бизнеса.
Анна утверждает, что Юлия прибегает к сомнительным методам для привлечения мужчин. По её словам, модель использует привороты, которые могут привести к разрушению здоровья и семейных отношений. Один из мужчин даже умер после воздействия магии Юлии. Кирсанова добавила, что Иванова одновременно пыталась приворожить двух мужчин, за что получила прозвище «пиковая дама».
Хубутия подтвердил слова Анны и отметил, что мать Юлии с ранних лет увлекалась травами. Возможно, она использовала их в магических целях. Юля, в свою очередь, предлагала ему различные травяные чаи и настойчиво убеждала их употреблять.
Юлия Ван намеренно зачала ребенка от Михаила Хубутия
Михаил рассказал, что после утраты сына его супруга Эка предложила завести ребенка с помощью суррогатного материнства, поскольку возраст Эки не позволял ей родить самостоятельно.
«Я приехал к врачу, надо было сдать материалы, но я так не смог, позвонил Юле. Она прилетела ко мне в Грузию, чтобы помочь с материалом. Спустя какое-то время Юлия сказала, что она от меня беременна. Потом я купил ей дом, машину, бизнес. Бизнес она продала и сделала себе чайную. Ей нужен был ребенок, чтобы создать себе жизнь», — отметил Хубутия.
Жена Михаила Хубутия рассказала, смогла ли простить его
Супруга Михаила поделилась, что вся эта ситуация вызывает у неё глубокое возмущение. По мнению Эки, это настоящий акт предательства.
«Как видите, как-то пережила это. Мне его очень жалко стало, видно, что с ним работали. Очень больно до сих пор и, видимо, еще долго будет. Но такая судьба, и еще любовь. Мы со школы знаем друг друга, мы как одно целое», — поделилась жена чиновника.
Эка добавила, что, когда все вскрылось, Михаил опустился на колени и начал умолять, плача. Он был очень смущён, закрывал лицо руками и кричал, что ему стыдно. Его поведение сильно изменилось после произошедшего, заключила она.