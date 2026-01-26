Около 20 машин попали в аварию на трассе «М-4 Дон» в Краснодарском крае
Около 20 машин попали в аварию из-за нескольких столкновений на трассе «М-4 Дон» в Краснодарском крае. Об этом сообщили в региональном МВД.
В Горячем Ключе из-за сложных дорожных условий произошла массовая авария. Один человек получил травмы.
На месте происшествия находятся сотрудники ГАИ, которые регулируют движение по одной полосе. Госавтоинспекция Краснодарского края зарегистрировала более 200 случаев ДТП, из которых 130 произошли в Краснодаре.
