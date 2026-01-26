Около 20 машин попали в аварию на трассе «М-4 Дон» в Краснодарском крае

26 января 2026, 11:12

МВД: 20 машин попали в ДТП на трассе «М-4 Дон» в Краснодарском крае

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Около 20 машин попали в аварию из-за нескольких столкновений на трассе «М-4 Дон» в Краснодарском крае. Об этом сообщили в региональном МВД.