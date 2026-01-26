Россиянки искали «Макдоналдс» и случайно заехали на базу морпехов в США
Двух россиянок арестовали из-за того, что они случайно заехали на военную базу в США, когда искали ближайший «Макдоналдс». Им грозит тюремный срок. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Две подруги из Самары, Кристина и Наташа, отправились в путешествие по США на автомобиле. Во время поездки по трассе в направлении Сан-Диего они решили перекусить в ближайшем ресторане быстрого питания «Макдоналдс». Навигатор предложил кратчайший маршрут к заведению, и девушки свернули с дороги. Однако, прибыв на место, россиянки обнаружили, что оказались на территории военной базы морской пехоты Camp Pendleton. До «Макдоналдса» оставалось всего пять километров.
Подруги добрались до стоянки боевой техники, где их немедленно задержали военные. Автомобиль туристок отправили на штрафстоянку, а сами россиянки оказались под арестом. На текущий момент они уже около трёх суток находятся в заключении. Друзья девушек предпринимают усилия, чтобы освободить их, и собирают средства для найма квалифицированных адвокатов.
Россияне, проживающие в США, поделились информацией о том, что случайное попадание на базу Camp Pendleton действительно возможно. По их словам, туристы часто сбиваются с пути из-за навигаторов и оказываются в зоне ответственности военных. Это происходит из-за особенностей расположения пропускного пункта, который находится дальше, чем въезд на базу. Дальнейшая судьба заблудившихся путешественников зависит от решения военных.
