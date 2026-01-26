Россиянки искали «Макдоналдс» и случайно заехали на базу морпехов в США

26 января 2026, 09:35

SHOT: двоих россиянок арестовали из-за случайного въезда на военную базу в США

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Двух россиянок арестовали из-за того, что они случайно заехали на военную базу в США, когда искали ближайший «Макдоналдс». Им грозит тюремный срок. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.