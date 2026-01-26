Автомобиль взорвался на дороге в Новгородской области
Машина взорвалась на дороге в Новгородской области. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
В Старой Руссе во время движения загорелся автомобиль «Рено». Водитель заметил огонь около перекрёстка и покинул салон, чтобы попытаться его потушить. Однако пламя быстро распространилось, и вскоре прогремел взрыв.
Уточняется, что газовый баллон разорвало в ходе пожара. Пострадавших в результате инцидента не оказалось.
