Молодая девушка досмерти забила пастуха-эпилептика и изнасиловала, а потом разослала фото трупа по чатам. Что известно о громком деле?
Лена Повеляйкина из Омской области ничем не выделялась среди других сельских девушек. Однако со временем её начали бояться жители всего села и прозвали её Надзирательницей. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Сложное детствоЕлена выросла в семье, где всем распоряжался отец Пётр. Односельчане считали его вспыльчивым человеком с тяжёлым характером. Он не терпел возражений. Когда Лене исполнилось 14 лет, мать ушла из семьи. Раньше она уже пыталась сбегать, но каждый раз возвращалась. В тот день женщина исчезла навсегда. Дочь осталась наедине с отцом, который стал для неё и родителем, и наставником. После ухода жены Пётр начал полностью контролировать жизнь Елены. Прежде застенчивая и спокойная девушка постепенно изменилась. Через несколько лет она обрела твёрдый характер и перестала бояться драк даже с мужчинами.
Работа на ферме развила в ней силу и выносливость. После колледжа Елена вернулась домой, чтобы поддержать семейное хозяйство. За суровые правила и жёсткое отношение к труду односельчане за глаза прозвали её Надзирательницей.
Первая трагедияЛетом 2019 года на ферме произошёл первый шокирующий случай. Возле дома собрались рабочие. Среди них находился Сергей Викторов — добродушный пастух с эпилепсией. К концу вечера он, выпив лишнего, уснул на диване. Что вызвало вспышку гнева Елены, так и осталось неизвестным. Позднее она призналась: «Я дала волю рукам».
Следствие пришло к выводу, что Елена избила мужчину, а затем изнасиловала его. После этого она сфотографировалась рядом с телом и отправила снимки в общий деревенский чат. К фотографиям девушка добавила подпись: «И так будет с каждым». Ночью Елена вывезла тело за пределы дома и оставила у тропинки. Утром прохожий нашёл Сергея мёртвым. Жители деревни быстро узнали о произошедшем, но никто не решился обратиться в полицию. Страх перед семьёй Повеляйкиных оказался сильнее чувства справедливости.
Избила до потери сознанияСпустя два месяца трагедия повторилась. На очередной вечеринке среди прежних знакомых оказался механик Игорь Козлов. Он приехал из Белоруссии на заработки. В разговоре вспомнили отца Лены — тему, о которой в деревне предпочитали молчать. Неудачная шутка спровоцировала очередную вспышку агрессии.
Лена набросилась на Игоря и избила его до потери сознания. Утром мужчину нашли мёртвым. На этот раз жители села решили рассказать о случившемся. Вскоре следствие получило доказательства, в том числе фотографии с места первой трагедии.