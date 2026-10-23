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Молодая девушка досмерти забила пастуха-эпилептика и изнасиловала, а потом разослала фото трупа по чатам. Что известно о громком деле?

Фото: iStock/Alexander Semenov

Лена Повеляйкина из Омской области ничем не выделялась среди других сельских девушек. Однако со временем её начали бояться жители всего села и прозвали её Надзирательницей. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».



Сложное детство

Елена выросла в семье, где всем распоряжался отец Пётр. Односельчане считали его вспыльчивым человеком с тяжёлым характером. Он не терпел возражений. Когда Лене исполнилось 14 лет, мать ушла из семьи. Раньше она уже пыталась сбегать, но каждый раз возвращалась. В тот день женщина исчезла навсегда. Дочь осталась наедине с отцом, который стал для неё и родителем, и наставником. После ухода жены Пётр начал полностью контролировать жизнь Елены. Прежде застенчивая и спокойная девушка постепенно изменилась. Через несколько лет она обрела твёрдый характер и перестала бояться драк даже с мужчинами.

Работа на ферме развила в ней силу и выносливость. После колледжа Елена вернулась домой, чтобы поддержать семейное хозяйство. За суровые правила и жёсткое отношение к труду односельчане за глаза прозвали её Надзирательницей.

Первая трагедия

Летом 2019 года на ферме произошёл первый шокирующий случай. Возле дома собрались рабочие. Среди них находился Сергей Викторов — добродушный пастух с эпилепсией. К концу вечера он, выпив лишнего, уснул на диване. Что вызвало вспышку гнева Елены, так и осталось неизвестным. Позднее она призналась: «Я дала волю рукам».

Фото: iStock/Maddie Red Photography
Следствие пришло к выводу, что Елена избила мужчину, а затем изнасиловала его. После этого она сфотографировалась рядом с телом и отправила снимки в общий деревенский чат. К фотографиям девушка добавила подпись: «И так будет с каждым». Ночью Елена вывезла тело за пределы дома и оставила у тропинки. Утром прохожий нашёл Сергея мёртвым. Жители деревни быстро узнали о произошедшем, но никто не решился обратиться в полицию. Страх перед семьёй Повеляйкиных оказался сильнее чувства справедливости.

Избила до потери сознания

Спустя два месяца трагедия повторилась. На очередной вечеринке среди прежних знакомых оказался механик Игорь Козлов. Он приехал из Белоруссии на заработки. В разговоре вспомнили отца Лены — тему, о которой в деревне предпочитали молчать. Неудачная шутка спровоцировала очередную вспышку агрессии.

Лена набросилась на Игоря и избила его до потери сознания. Утром мужчину нашли мёртвым. На этот раз жители села решили рассказать о случившемся. Вскоре следствие получило доказательства, в том числе фотографии с места первой трагедии.

Суд и приговор

Елену задержали уже на следующий день. Во время первых допросов она спокойно говорила о случившемся. Позже девушка изменила позицию: заявила, что её оклеветали и что она действовала в целях самообороны. Суд учёл её возраст и отсутствие судимостей. Елене назначили 13 лет лишения свободы. Сейчас она отбывает срок в исправительной колонии в Тюмени. Иногда ей пишет брат — единственный близкий человек, с которым она поддерживает связь. Мать так и не вернулась в её жизнь.
Дарья Осипова

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