23 октября 2026, 03:21

Фото: iStock/Alexander Semenov

Лена Повеляйкина из Омской области ничем не выделялась среди других сельских девушек. Однако со временем её начали бояться жители всего села и прозвали её Надзирательницей. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Сложное детство Первая трагедия Избила до потери сознания Суд и приговор

Сложное детство

Первая трагедия

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Избила до потери сознания

Суд и приговор