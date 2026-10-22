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Пьяный нижегородец застрелил своих знакомых и получил срок за двойное убийство

Нижегородец получил 17 лет за двойное убийство
Фото: istockphoto/Yingko

В Нижнем Новгороде вынесли приговор по делу об убийстве двух местных жителей. Как сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области, 51-летнего мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы.



По материалам следствия, 21 сентября 2025 года осужденный вместе с двумя знакомыми 37 и 49 лет распивал спиртные напитки в квартире одного из них. После возникшего конфликта мужчина съездил в свой гараж, взял обрез ружья, вернулся и двумя выстрелами смертельно ранил хозяина жилища и его гостя, после чего скрылся.

Потерпевшие скончались от полученных телесных повреждений. Ранее судимого обвиняемого задержали по горячим следам. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Перед этим пьяный россиянин сжег машину поклонника жены. Кроссовер сгорел полностью.

Никита Кротов

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