Полицейский украл личность умершего мужчины и годами жил в его доме

22 октября 2026, 14:12

Во Флориде арестовали полицейского, который 4 года жил в доме умершего мужчины

Фото: iStock/AlessandroPhoto

Во Флориде арестовали 35-летнего полицейского Брайана Сгюроса, который украл личность умершего мужчины и четыре года жил в его доме. Об этом сообщает издание Daily Star.