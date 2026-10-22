Полицейский украл личность умершего мужчины и годами жил в его доме
Во Флориде арестовали 35-летнего полицейского Брайана Сгюроса, который украл личность умершего мужчины и четыре года жил в его доме. Об этом сообщает издание Daily Star.
По версии следствия, в июле 2022 года полицию вызвали проверить дом, где нашли тело 71-летнего Денниса Уэста, скончавшегося своей смертью. Сгюрос представился судмедэкспертам другом покойного, хотя знаком с ним не был, и солгал, что у Уэста нет родственников. Уже через несколько недель он переехал в пустующий дом и сделал там ремонт.
Полицейский использовал служебный компьютер, чтобы найти номер соцстрахования и водительские права умершего. Чтобы создать видимость, что хозяин жив, он платил от его имени налоги и коммунальные счета, а также подделал подпись Уэста ради разрешения на новые окна и двери.
О схеме стало известно в 2025 году, когда риелторская компания нашла законных наследников. Сгюрос согласился отдать ключи за 214 тысяч долларов, а после отказа подал на семью в суд. Адвокат наследников выяснил, что полицейский незаконно пользовался базами данных, и пожаловался в департамент.
Сгюроса отстранили от службы и арестовали. Ему собираются предъявить обвинения в должностном преступлении, краже личности и компьютерном мошенничестве. Сейчас он находится в тюрьме округа Броуард.
Читайте также: