Пьяный россиянин сжег машину поклонника жены
В Брянской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля Geely Monjaro. Как сообщили в УМВД России по региону, инцидент произошел во дворе многоквартирного дома в Советском районе Брянска. В результате пожара кроссовер был полностью уничтожен, ущерб составил 4,8 млн рублей.
В ходе проверки полицейские установили, что причиной возгорания стал умышленный поджог. Подозреваемого — 45-летнего жителя Брянского района — оперативно задержали сотрудники уголовного розыска.
По словам задержанного, на преступление он пошел, устав терпеть навязчивое внимание владельца автомобиля к своей супруге. Находясь в нетрезвом состоянии, мужчина пришел к дому соперника с бутылкой горючей жидкости, облил машину и поджег ее с помощью зажигалки. Уничтожать автомобиль он якобы не планировал и хотел лишь припугнуть владельца.
Задержанному предъявили обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога). До суда он будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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