Пьяный россиянин сжег машину поклонника жены

22 октября 2026, 13:57

В Брянске пьяный мужчина сжег авто поклонника жены

Фото: istockphoto/mofles

В Брянской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля Geely Monjaro. Как сообщили в УМВД России по региону, инцидент произошел во дворе многоквартирного дома в Советском районе Брянска. В результате пожара кроссовер был полностью уничтожен, ущерб составил 4,8 млн рублей.