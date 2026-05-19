Молодая девушка села в такси, и после этого её никто не видел: какие зверства сотворил с ней мужчина за рулём? Подробности трагедии
Мать звонила дочери всю ночь, но в ответ — лишь молчание. Утром Кристина (все имена изменены редакцией) не вышла на работу. Знакомые не видели ее в соцсетях. Девушка словно растворилась в воздухе после того, как села в синюю машину. А когда полиция нашла водителя, оказалось, что «примерный семьянин» закопал ее тело в лесу. Подробнее о трагедии читайте в материале «Радио 1».
24-летняя Кристина в вечер пропажи решила встретиться с друзьями. Компания гуляла в центре города, уже слегка за полночь девушка решила поехать домой, ведь на следующий день ей нужно было на работу. Она вызвала такси, попрощалась со всеми и села в синюю машину. Совершенно простые безобидные действия, которые никогда не таили за собой опасности. Но если бы она только знала, что эта поездка окажется для нее последней… Ехать было далеко, но, по версии следствия, девушка задремала, а проснулась от резких болезненных ударов. Оказалось, что таксист остановился недалеко от густых зарослей, пересел к ней на заднее сиденье и начал измываться. Мужчина надругался над ней, а затем решил убить, чтобы никто не узнал о произошедшем.
«Он вывез девушку в труднодоступную лесную местность, похитил ее телефон стоимостью 90 тысяч рублей, закопал тело и скрылся», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области.
После всех этих зверств 36-летний Виктор как ни в чем не бывало поехал домой к своей семье. Родные ничего не подозревали о его бурном вечере. Но вскоре правда все же вскрылась.
Выход на след и задержание убийцы
На следующий день мама Кристины не могла дозвониться до дочки и обратилась в полицию. Правоохранители быстро восстановили картину произошедшего. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, опросив знакомых, с которыми пропавшая виделась последний раз, сотрудники полиции вышли на след мужчины, подвозившего ее в тот вечер. Виктора забрали прямо с работы. Днем он трудился на заводе, а в такси подрабатывал в свободное время.
Коллеги мужчины тогда признались, что, увидев полицейских и следователей, он побледнел. Но после самого задержания в отделе полиции Виктор еще долго юлил и врал. Когда же силовики предъявили ему доказательства, он сдался и показал место, где спрятал тело Кристины. Одним признанием дело не ограничилось: следователи опросили свидетелей, провели судебные экспертизы, провели обыски и проверили показания Виктора на месте происшествия.
Что грозит преступнику
В настоящее время уголовное дело передали в Челябинский областной суд. Приговор убийце вынесут сразу по трем статьям уголовного кодекса. Ему грозит очень серьезный срок.