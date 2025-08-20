Молодой альфонс с сайта знакомств обманывал женщин старше пятидесяти, цитируя им Шекспира и Гёте, а потом обворовывал их дома
Андрей Васюков стал мастером манипуляций на сайтах знакомств, завоевывая сердца одиноких женщин за сорок с помощью обаяния и романтических стихов, которые якобы принадлежат Шекспиру, Бернарду Шоу, Альберу Камю. Однако за маской романтики скрывался коварный план: после ночи в их домах женщины обнаруживали пропажу денег и драгоценностей. Следователи установили, что он обманул как минимум 15 женщин, которым за 50 лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Библиотекарь в одной из деревень48-летняя Марина, библиотекарь из деревни в Пермском крае, всегда была начитанной и интеллигентной женщиной. Яркая блондинка с искоркой в глазах, она после развода с мужем посвятила себя детям и работе. Купив дом в деревне, Марина старалась вести хозяйство: работала в библиотеке, занималась огородом и ухаживала за скотиной. После развода личная жизнь Марины не складывалась, и она решила попробовать свои силы на сайтах знакомств. Однажды, сидя дома в депрессии, она получила сообщение от 38-летнего Андрея.
«Привет, какая вы приятная женщина!», — написал он.Андрей старался произвести хорошее впечатление: показывал фотографии своей семьи и даже говорил о своем «маленьком ребенке». Позже выяснилось, что это было ложью. Он цитировал Шекспира и Альбера Камю, стараясь казаться умным и интересным собеседником. Марина чувствовала, что он искренен, и вскоре они договорились о встрече. Андрей произвел хорошее впечатление, и Марина предложила ему переночевать у нее. На следующий день, в ее день рождения, он поразил подруг Марины своим обаянием и кулинарными способностями.
Когда Марина уехала в Пермь, он воспользовался моментом и украл из ее дома норковую шубу, кожаную куртку и плазменный телевизор. При этом мужчина не стеснялся пообедать оставшимися салатами из холодильника. Марина долго не решалась обратиться в полицию из-за стыда.
Хорошо провели время45-летняя продавщица Ксюша с неприятными чувствами вспоминала о неудачном романе с парнем из интернета. Она рассказала, что познакомилась с ним на сайте знакомств, он показался ей милым. Сначала они переписывались в соцсетях, а затем она пригласила знакомого к себе в гости. Она отметила, что когда он приехал, они хорошо провели вечер и легли спать. Однако, когда женщина проснулась, то обнаружила, что ни Андрея, ни денег, ни телефона с ноутбуком у нее не было. В итоге Ксения решила обратиться в полицию.
Мечтала о свадьбе и детях25-летняя Катя действительно влюбилась в Андрея по-настоящему и мечтала о свадьбе и детях. Парень обещал жениться, но с предложением тянул. Марина вспоминала, что именно она спасла Катю. Она заметила в интернете их симпатию — лайки под фотографиями и романтические посты. Тогда Марина решила написать девушке, предупредив ее, чтобы она была осторожнее. Катя с трудом вспоминала об этой истории, отмечая, что ей казалось, будто Андрей влюблен в нее до беспамятства. Однако после того, как Марина написала ей, она прекратила переписку.
Суд и приговорПрокуратура Сивинского района сообщила подробности криминальной истории Андрея. За прошедшие годы мужчина неоднократно совершал преступления, преимущественно направленные против одиноко проживающих женщин, промышляя кражами. Его первое задержание произошло ещё в 2004 году, тогда он получил наказание сроком три с половиной года лишения свободы. Однако, выйдя досрочно, буквально спустя несколько месяцев вновь оказался на скамье подсудимых. Подобная схема повторялась регулярно — едва освободившись, Андрей вновь возвращался к преступному образу жизни.
Последняя мера наказания составила для него целых семь с половиной лет заключения, учитывая совокупность предыдущих преступлений.