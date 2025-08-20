В аэропорту Шереметьево задержан обнажённый мужчина в состоянии невменяемости
Инцидент с неадекватным мужчиной произошёл сегодня в одном из залов аэропорта Шереметьево. По свидетельствам очевидцев, неизвестный полностью разделся, после чего начал заниматься мастурбацией.
Как сообщает телеграм-канал «Новости Москвы и России», прибывшая на место служба безопасности аэропорта задержала нарушителя. Его действия создали беспокойство среди пассажиров и привлекли внимание сотрудников правоохранительных органов.
Для оказания медицинской помощи на место происшествия была вызвана бригада медиков. По их оценке, мужчина находился в состоянии невменяемости. После осмотра его передали санитарам для госпитализации в специализированное медучреждение.
