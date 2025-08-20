Достижения.рф

В аэропорту Шереметьево задержан обнажённый мужчина в состоянии невменяемости

Фото: iStock/Javier Dall

 Инцидент с неадекватным мужчиной произошёл сегодня в одном из залов аэропорта Шереметьево. По свидетельствам очевидцев, неизвестный полностью разделся, после чего начал заниматься мастурбацией.



Как сообщает телеграм-канал «Новости Москвы и России», прибывшая на место служба безопасности аэропорта задержала нарушителя. Его действия создали беспокойство среди пассажиров и привлекли внимание сотрудников правоохранительных органов.



Для оказания медицинской помощи на место происшествия была вызвана бригада медиков. По их оценке, мужчина находился в состоянии невменяемости. После осмотра его передали санитарам для госпитализации в специализированное медучреждение.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 12 человек, которые устроили заплыв без купальников на одном из пляжей в Сочи.

Анастасия Чубина

