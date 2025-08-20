В аэропорту Шереметьево задержан обнажённый мужчина в состоянии невменяемости

20 августа 2025, 09:51

Фото: iStock/Javier Dall

Инцидент с неадекватным мужчиной произошёл сегодня в одном из залов аэропорта Шереметьево. По свидетельствам очевидцев, неизвестный полностью разделся, после чего начал заниматься мастурбацией.