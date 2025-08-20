В Москве задержали отца двоих детей за совращение школьниц в соцсетях
В Москве задержали 41-летнего отца двоих детей за совращение школьниц в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба столичного МВД.
По данным ведомства, с декабря 2019 года злоумышленник зарегистрировался в соцсети под ником «Даниил Хороший» и убеждал несовершеннолетних отправлять ему интимные фотографии. К тому же в переписках со школьницами он обсуждал с ними свои сексуальные фантазии.
Мужчина является отцом двоих детей и проживает с супругой. Преступление он совершал, когда семья уезжала на дачу и оставляла его одного. Злоумышленника арестовали и отправили под стражу.
