Учителя истории из Петербурга арестовали по делу о совращении ученицы и съёмках порно
В Санкт-Петербурге задержан 34-летний учитель истории, подозреваемый в совершении ряда преступлений против несовершеннолетней ученицы. По данным издания «МК в Питере», педагог в течение длительного времени вступал с 17-летней школьницей в интимную переписку, а затем и в половые отношения.
По информации следствия, общение преподавателя и ученицы началось в мессенджере Telegram в мае 2024 года. В течение почти года мужчина отправлял подростку сообщения интимного характера и свои откровенные фотографии. Впоследствии их связь переросла в реальные половые акты, которые, как утверждается, происходили в здании школы. Кроме того, учитель снимал происходящее на видео и делал интимные фотографии школьницы.
Правоохранительные органы возбудили в отношении педагога уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). Также было возбуждено уголовное дело по статье 242.2 УК РФ («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов»).
Подозреваемый был задержан непосредственно в школе. В настоящее время суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
