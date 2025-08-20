Учителя истории из Петербурга арестовали по делу о совращении ученицы и съёмках порно

20 августа 2025, 10:54

Фото: iStock/M-Production

В Санкт-Петербурге задержан 34-летний учитель истории, подозреваемый в совершении ряда преступлений против несовершеннолетней ученицы. По данным издания «МК в Питере», педагог в течение длительного времени вступал с 17-летней школьницей в интимную переписку, а затем и в половые отношения.