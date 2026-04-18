Монстр 90-х: сжёг младенца заживо, крутил роман со следователем и спрятал клад, который ищут до сих пор. Почему он избежал казни?
Сергей Мадуев родился 17 июня 1956 года и с детства рос в нищете и насилии. После одного тяжёлого случая дома он взял ружьё у соседей и выгнал пьяных гостей матери. С ранних лет начал воровать и вскоре ушёл из дома, встав на преступный путь.
Первый срокПервый срок Сергей Мадуев получил в 18 лет. После освобождения в 1980 году он собрал банду. Уже в 1981-м его снова арестовали и отправили в колонию на 15 лет. В декабре 1988 года преступник совершил побег. После этого начал новую серию преступлений по всему Советскому Союзу. Прозвище «Червонец» появилось из-за его привычки платить таксистам десятирублёвой купюрой. От многих уголовников он заметно отличался. Сергей любил дорогие костюмы, красный галстук и хорошее пальто. Он следил за внешностью и умел производить впечатление. Харизма помогала ему быстро располагать к себе людей. Иногда под его влияние попадали даже следователи.
Страшное преступлениеОдно из самых страшных преступлений банда совершила в Ростовской области. В июне 1989 года налётчики пришли в дом кооператора Романа Шалумова в Каменске-Шахтинском. Главарь заранее выяснил, что семья собрала 92 тысячи рублей на покупку жилья. По тем временам это были огромные деньги. Злоумышленники ворвались в дом и нашли сбережения. Хозяин попытался отбить сумку, и его застрелили. Затем преступники задушили жену россиянина. После расправы они забрали ценности, облили дом бензином и подожгли его. На втором этаже спал годовалый сын супругов. Ребёнок погиб в огне. Во время следствия Мадуев говорил, что не знал о мальчике. Так мужчина пытался уменьшить свою вину. Но именно этот эпизод оказался самым тяжёлым в деле. Он вызвал большой общественный резонанс.
Избирательная мягкостьПри всей жестокости преступник иногда показывал странную избирательную мягкость. Во время одного налёта он остановил сообщника, который хотел надругаться над молодой дочерью хозяйки. Через два месяца банда ворвалась в дом Ребровых в Подмосковье. Хозяин пережил сильный шок, и у него случился сердечный приступ. После ограбления главарь приказал вызвать скорую помощь. Позже он проявил снисхождение и к беременной жене коммерсанта, у которого бандиты забрали пять видеомагнитофонов.
След в делеРешающий след в деле Сергея Мадуева дало убийство швейцара в ленинградском ресторане «Ориент» в декабре 1989 года. Сыщики быстро вышли на таксиста, который возил преступника по городу. Тот рассказал, что пассажиры говорили о скорой поездке в Ташкент. После этого оперативники устроили засаду на железнодорожном вокзале. 8 января 1990 года уголовник пришёл к поезду и направился к своему купе. Сотрудники узнали его по фотороботу и пошли на задержание. Но главарь банды решил драться до конца. Один из оперативников успел пристегнуть его наручниками к себе. В ответ задержанный выхватил гранату, зубами выдернул чеку и начал угрожать взрывом. Он потребовал вызвать прокурора и министров.
Затем конвоиры доставили его в отделение. Там Мадуев велел сжечь записную книжку, которая могла стать важной уликой. Пока милиционеры тянули время и отвлекали бандита, к зданию подъехал снайпер. Меткий выстрел ранил преступника в руку. Граната выпала на пол. Один из сотрудников схватил её и попытался выбросить в окно, но корпус ударился о раму и отлетел назад. К счастью, взрыва не произошло: позже выяснилось, что граната была учебной.
Вошел в историюОднако в историю Мадуев вошёл не только как налётчик. Громкий скандал разгорелся из-за его романа со следователем Натальей Воронцовой. Молодая женщина влюбилась в арестанта и пошла на преступление. Она тайно вынесла из сейфа коллеги наган. Именно из этого оружия Червонец раньше убивал людей. Затем Воронцова передала револьвер в СИЗО «Кресты». Так она хотела помочь ему организовать побег.
План провалился. Всего бандит пытался вырваться на свободу четыре раза. Каждый раз охрана срывала его замысел. В июле 1995 года суд поставил точку в громком процессе. Мадуеву назначили два смертных приговора. Позже в стране ввели мораторий на казни. После этого высшую меру заменили пожизненным сроком. Последние годы Червонец провёл в колонии «Чёрный дельфин». Он страдал от диабета, много читал и охотно разговаривал с журналистами. Даже за решёткой этот человек сохранял интерес к собственной легенде. 10 декабря 2000 года сердце заключённого остановилось.