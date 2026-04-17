Поезд сошел с рельсов в Ульяновской области: кого обвинили?

Инженера обвинили по делу о сходе поезда в Ульяновской области

В Ульяновской области инженеру предъявили обвинение в нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта, что привело к сходу поезда, в результате которого пострадали более 80 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.





По данным ведомства, его действия квалифицировали по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, обязанным соблюдать эти правила, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба. Следствие установило, что 27 марта обвиняемый при исполнении служебных обязанностей проявил преступную халатность.



Расшифровав дефектограмму железнодорожного полотна на участке Куйбышевской железной дороги и выявив дефекты, он не организовал вторичный, более детальный контроль. Из-за неустановленного дефекта утром 3 апреля произошел сход восьми вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Москва — Челябинск.



При расследовании допросили более 100 свидетелей, назначили свыше 80 судебных экспертиз. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде запрета определенных действий.



