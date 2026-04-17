Здание российской школы оцепили

17 апреля 2026, 12:32

Здание школы оцепили в Чите в Забайкальском крае

В Чите (Забайкальский край) правоохранительные службы оцепили здание школы, расположенной на улице Подгорбунского. Об этом сообщает местный портал CHITA.RU.





По информации журналистов, у учебного заведения дежурят экипажи скорой помощи, пожарные и сотрудники Росгвардии. Причины оцепления на текущий момент не называются. Официальных комментариев пока не поступало.



Тем временем в Турции, в городе Кахраманмараш, произошло вооруженное нападение на школу. Как сообщил губернатор провинции Мюкеррем Унлюер, нападавший — ученик восьмого класса, который использовал пистолет, похищенный у собственного отца. Злоумышленника задержали.



По предварительным данным, в результате инцидента есть погибшие. Это уже второй подобный случай в стране за короткое время. Ранее атака на лицей произошла в другом турецком городе, тогда пострадали 17 человек.



