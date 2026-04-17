17 апреля 2026, 14:11

РЕН ТВ: Россиянин зарезал семерых козлят после ссоры с женой в Омской области

В Омской области возбудили уголовное дело после того, как местный житель расправился с животными на фоне семейного конфликта. Об этом пишет РЕН ТВ.





В полицию Саргатского района обратилась 36-летняя женщина. Она пояснила, что после ссоры уехала из дома с ребенком на несколько дней, оставив мужа присматривать за хозяйством, включая 20 коз. В отсутствие супруги мужчина злоупотреблял спиртным.



По телефону он потребовал от жены немедленно вернуться, заявив, что не собирается ухаживать за скотом, и пригрозил уничтожить часть животных в случае отказа. Свою угрозу он привел в исполнение — застрелил из ружья двух коз и зарезал семерых козлят.



В ходе обыска, проведенного сотрудниками уголовного розыска, по месту жительства злоумышленника изъяли оружие и боеприпасы.



