Морила голодом и хотела избавиться: на Кубани пропал подросток после ссоры с мачехой. Что известно о случившемся и как отреагировал отец мальчика?
В Краснодарском крае уже более полутора месяцев продолжаются поиски 16-летнего школьника, исчезнувшего в ночь накануне Рождества. Подросток ушёл из дома отца и мачехи и с тех пор на связь не выходил. Родственники утверждают, что в семье сложилась напряжённая обстановка, а отношения с мачехой были конфликтными. По их словам, незадолго до праздников женщина якобы испортила личные вещи подростка, порезав их ножницами. Подробнее о случившемся — в материале «Радио 1».
Конфликт в семье: версия родственниковПо словам близких, в раннем детстве мальчик жил с отцом Денисом в частном доме, окружённый заботой. Ситуация изменилась несколько лет назад после второго брака мужчины. Его супругой стала Наталья — разведённая женщина, воспитывавшая сына и дочь от предыдущего брака.
Как утверждают родственники, с появлением мачехи в доме установились новые порядки.
«Всё лучшее доставалось детям Натальи. У сына же Дениса первым делом отобрали комнату. Его отец — мягкий человек, он не видел ничего плохого. Пока он был на работе, мачеха, со слов мальчика, издевалась над ним», — сообщили близкие подростка.Бабушка по линии матери активно поддерживала внука: помогала с одеждой, обеспечивала питанием и настаивала на его переезде к ней. Изначально отец был против, однако позже согласился. У бабушки подросток чувствовал себя в безопасности и был обеспечен всем необходимым, но, как утверждают родные, тяжело переживал разлуку с отцом.
Школьник вел образ жизни, характерный для своего возраста: общался с друзьями, увлекался написанием рэпа. После занятий подрабатывал на овощебазе, чтобы помогать бабушке и иметь собственные средства.
Возвращение к отцу и новые конфликтыСо временем состояние здоровья бабушки ухудшилось. В конце прошлого года подросток вновь вернулся в дом отца, заявив о намерении жить там. Отец, по словам родственников, был рад возвращению сына, тогда как мачеха отнеслась к этому негативно.
Близкие утверждают, что в доме возникли серьёзные ограничения: якобы продукты хранились под замком, чтобы пасынок не имел к ним доступа. Подросток нередко питался у бабушки или друзей. В семье, по словам родных, участились конфликты, а поведение мальчика ухудшилось. В итоге мачеха стала убеждать супруга избавиться от сына.
4 января, по версии родственников, произошёл острый конфликт. Со слов подростка, женщина испортила его вещи, а затем обратилась к старшей дочери.
«Мачеха порезала ножницами его вещи. Позвонила своей старшей дочери, та прислала своего жениха, он приехал и побил мальчика, как он говорит. С его слов, угрожал убить. Не знаем, насколько это было серьезно, но он так рассказывал бабушке», — говорили близкие пропавшего.
Исчезновение в СочельникВечером 6 января подросток покинул дом. По словам отца и мачехи, около 23:30 он вышел и не вернулся. На следующий день бабушка ожидала его в гости — он планировал забрать подарок. Однако подросток не приехал, на звонки не отвечал, а к вечеру его телефон оказался выключен. 8 января бабушка связалась с отцом подростка.
«Отец ответил, что ему всё равно, что с ним. Она ответила, что нужно идти в полицию писать заявление. Тот отказался. Тогда бабушка сама поехала. А вечером Дениса вызвали в ПДН, он приехал и написал, что у них в семье всё прекрасно. И озвучил, что хочет написать на сына отказную. На что ему ответили, что сначала нужно найти ребенка», — поделились родственники.
Поиски с участием волонтёров и следователейВ последующие дни родственники совместно с добровольцами поискового отряда «ЛизаАлерт» обследовали заброшенные здания, подвалы и чердаки, несмотря на неблагоприятные погодные условия. По словам близких, отец и мачеха участия в поисках не принимали.
Были задействованы служебные собаки, однако результатов это не принесло. Удалось установить геолокацию мобильного телефона подростка: последний сигнал был зафиксирован в радиусе одного километра от его дома. Планируется возобновление активной фазы поисков после схода снежного покрова.
Бабушка направляла обращения в Москву. По информации родственников, в деле участвовали следователи из Краснодара и сотрудники Следственного комитета России, которые проводили обыски в доме и на прилегающей территории. Официальные данные о ходе расследования не разглашаются.
Позиция мачехи: альтернативная версия событийОтец подростка от комментариев отказался. Мачеха представила иную интерпретацию происходящего.
По словам Натальи, после развода родителей ребёнок в возрасте полутора лет остался жить с отцом. Она вошла в его жизнь, когда он учился в четвёртом классе. Первоначально отношения складывались благоприятно: они вместе выполняли домашние задания. Однако позже, после восстановления контакта с биологической матерью, поведение подростка, по её мнению, изменилось.
Наталья предполагает, что мать могла настраивать сына против неё. По её словам, уже к седьмому классу у подростка появились проблемы с дисциплиной, а в девятом он практически перестал посещать занятия. Это становилось причиной семейных конфликтов.
Обстоятельства ухода из домаМачеха утверждает, что подросток проживал у разных родственников и друзей. По её мнению, бабушка чрезмерно опекала внука и предоставляла ему деньги.
«В итоге он жил то у нас, то у тети, то у бабушки, то у друзей. Бабушка его просто баловала. Он ей жаловался, что его не кормят, он голодный, и выпрашивал деньги на еду. Она давала. А он тратил их вовсе не на еду», — подчеркнула она.Информацию о насилии и угрозах со стороны жениха дочери она категорически отрицает. По её версии, новогоднюю ночь подросток провёл не дома и вернулся лишь 2 января. На следующий день отец сделал ему замечание относительно учёбы, что привело к ссоре. Однако, по словам Натальи, никаких посторонних лиц в доме не было, а угрозы не звучали.
Вечером 6 января, как утверждает женщина, она вернулась со смены, приготовила ужин и легла спать. Незадолго до полуночи подросток молча прошёл мимо спальни родителей и покинул дом, никого не предупредив.
Наталья выражает надежду, что пасынок жив и находится у друзей. По её словам, к родной матери он не может поехать по объективным причинам, однако круг общения у него широкий. Она допускает, что подросток мог сознательно скрыться, переживая обиду после семейного конфликта.
Поиски пропавшего школьника в Краснодарском крае продолжаются.