Морила голодом и хотела избавиться: на Кубани пропал подросток после ссоры с мачехой. Что известно о случившемся и как отреагировал отец мальчика?

19 февраля 2026, 17:24

В Краснодарском крае уже более полутора месяцев продолжаются поиски 16-летнего школьника, исчезнувшего в ночь накануне Рождества. Подросток ушёл из дома отца и мачехи и с тех пор на связь не выходил. Родственники утверждают, что в семье сложилась напряжённая обстановка, а отношения с мачехой были конфликтными. По их словам, незадолго до праздников женщина якобы испортила личные вещи подростка, порезав их ножницами. Подробнее о случившемся — в материале «Радио 1».





Конфликт в семье: версия родственников

«Всё лучшее доставалось детям Натальи. У сына же Дениса первым делом отобрали комнату. Его отец — мягкий человек, он не видел ничего плохого. Пока он был на работе, мачеха, со слов мальчика, издевалась над ним», — сообщили близкие подростка.

Возвращение к отцу и новые конфликты

«Мачеха порезала ножницами его вещи. Позвонила своей старшей дочери, та прислала своего жениха, он приехал и побил мальчика, как он говорит. С его слов, угрожал убить. Не знаем, насколько это было серьезно, но он так рассказывал бабушке», — говорили близкие пропавшего.

Исчезновение в Сочельник

«Отец ответил, что ему всё равно, что с ним. Она ответила, что нужно идти в полицию писать заявление. Тот отказался. Тогда бабушка сама поехала. А вечером Дениса вызвали в ПДН, он приехал и написал, что у них в семье всё прекрасно. И озвучил, что хочет написать на сына отказную. На что ему ответили, что сначала нужно найти ребенка», — поделились родственники.

Поиски с участием волонтёров и следователей

Позиция мачехи: альтернативная версия событий

Обстоятельства ухода из дома

«В итоге он жил то у нас, то у тети, то у бабушки, то у друзей. Бабушка его просто баловала. Он ей жаловался, что его не кормят, он голодный, и выпрашивал деньги на еду. Она давала. А он тратил их вовсе не на еду», — подчеркнула она.