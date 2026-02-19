Финалистку конкурса «Мисс Земля Филиппины» 2013 года убили на глазах у ее детей
На Филиппинах неизвестные застрелили 32-летнюю финалистку конкурса «Мисс Земля Филиппины» 2013 года Луллет Джейн Рамило де Гусман на глазах у ее троих детей. Об этом пишет издание The Philippine Star.
Трагедия случилась 13 февраля в городе Сан-Мануэль. У дома женщина с детьми села в машину. В этот момент рядом припарковались два мотоциклиста, которые открыли огонь по автомобилю. В результате нападения Гусман получила серьёзные травмы. Медики не смогли её спасти.
Полиция приступила к масштабной операции по поимке преступников. Следователи предполагают, что причиной нападения могли стать личные мотивы или профессиональная деятельность жертвы.
