В Ненецком автономном округе студента арестовали за рисунок с Гитлером
В Ненецком автономном округе 18-летнего студента арестовали на пять суток за рисунок с изображением Адольфа Гитлера во время занятия. Решение вынес Нарьян-Марский городской суд.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», первокурсник Ненецкого аграрно-экономического техникума на паре по физике написал на листе фразу «Сила Гитлера» и изобразил фигуру с нацистским приветствием. По версии следствия, рисунок был доступен для обозрения другим студентам. В отношении молодого человека составили протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ о публичной демонстрации нацистской символики.
Рапорт оформил сотрудник центра по противодействию экстремизму. В суде студент признал вину и раскаялся. При назначении наказания суд учёл, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное административное правонарушение.
