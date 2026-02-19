В Липецкой области обрушилась крыша завода электрокаров Evolute
В Липецкой области обрушилась крыша автомобильного завода, где выпускают электрокары Evolute. По предварительной информации, под завалами могут находиться сотрудники предприятия «Моторинвест».
Как сообщает Telegram-канал SHOT, точное число возможных пострадавших пока неизвестно. На месте работают экстренные службы, проводится разбор конструкций и проверка помещений.
Предварительной причиной обрушения называют сильную нагрузку из-за снега, выпавшего в регионе. Завод работает с 2022 года и выпускает электромобили Evolute. Ранее на той же площадке производились автомобили Great Wall Hover и Changan CS35. Обстоятельства происшествия уточняются.
Читайте также: