«Мою жену убили!»: смертельная резня в отделении Сбербанка в Москве. Жертвы, видео, причины нападения
В Москве произошло жестокое убийство сотрудницы Сбербанка. Бывший работник учреждения расправился со своей начальницей — заместителем руководителя филиала. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Убийство сотрудницы Сбербанка в Москве: что известноПо данным следствия, нападение произошло утром 30 сентября. 39-летний мужчина, ранее работавший в этом отделении банка, но недавно уволенный, пришел в офис. С собой он принес нож. Проникнув в рабочий кабинет своей 37-летней бывшей начальницы Натальи Р., он набросился на нее с холодным оружи
Причины убийства, фото с места трагедииКонфликт произошел на рабочем месте, и, по предварительной информации, мотивом послужила личная неприязнь, вызванная недавним увольнением мужчины. Он был недоволен решением руководства и пришел целенаправленно «выяснить отношения». Нападение было стремительным и не оставило женщине шансов на спасение.
От полученных ножевых ранений 37-летняя Наталья Р. скончалась на месте, не дождавшись медиков. Тело погибшей обнаружили ее коллеги, которые вызвали правоохранителей.
Подозреваемый не успел скрыться с места преступления и был задержан сотрудниками полиции прямо в здании банка. На данный момент его допрашивают следователи. В рамках доследственной проверки изъяты записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент нападения, а также орудие преступления — нож.
Прокуратура Москвы немедленно взяла расследование резонансного дела на особый контроль. На месте происшествия работу всех оперативных служб координирует заместитель Симоновского межрайонного прокурора Иван Сергеев. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В ближайшее время в отношении задержанного будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая определит его вменяемость и психическое состояние в момент совершения преступления.
Муж убитой приехал с пистолетом, чтобы отомститьСупруг убитой топ-менеджера банка пытался прорваться в отделение, где произошло преступление, но был задержан правоохранителями.
«Мою жену убили! Где убийца?» — кричал убитый горем мужчина.Сообщается, что он прибыл на место происшествия с пистолетом, который у него отобрали сотрудники Росгвардии.
«Он хотел войти с оружием, искал мести. Считает, что убийца находится внутри», — рассказали свидетели.