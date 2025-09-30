Сын прокурора угрожал своим отцом владельцу дома, в который влетела дочь Цапка
Сын прокурора угрожал своим отцом владельцу дома, в который влетела на своем Mercedes 25-летняя Анастасия Цапок. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Как передает издание, на момент аварии в доме находился пенсионер. Он был на кухне и не пострадал. По словам очевидцев, пара вела себя странно и, скорее всего, была под действием каких-то веществ.
Напомним, что дочь главаря известного криминального авторитета Сергея Цапка протаранила частный дом в поселке Николаевка под Таганрогом. По словам очевидцев, все находящиеся в машине угрожали свидетелям и пытались уладить инцидент на месте.
