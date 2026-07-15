15 июля 2026, 03:26

Фото: iStock/Olga Yastremska

В Новосибирске суд вынес приговор 47-летнему Дмитрию Фомченко по делу об убийстве 46-летней супруги Ирины. Трагедия произошла в августе 2023 года в съёмной квартире на улице Богдана Хмельницкого. Родственники женщины говорили, что в семье регулярно происходили конфликты, а соседи слышали крики и видели следы побоев. Подробно расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Последний вечер Ирины Странная версия мужа и показания соседей Камера сняла нападение у подъезда Родственники говорили о насилии в семье Какой приговор получил Дмитрий Фомченко

Последний вечер Ирины

Странная версия мужа и показания соседей

Фото: iStock/Rawf8

Камера сняла нападение у подъезда

Родственники говорили о насилии в семье

Фото: iStock/panophotograph

Какой приговор получил Дмитрий Фомченко