Муж забрал её из кафе, а через неделю тело нашли в парке: дочь раскрыла страшные детали убийства продавца из Новосибирска
В Новосибирске суд вынес приговор 47-летнему Дмитрию Фомченко по делу об убийстве 46-летней супруги Ирины. Трагедия произошла в августе 2023 года в съёмной квартире на улице Богдана Хмельницкого. Родственники женщины говорили, что в семье регулярно происходили конфликты, а соседи слышали крики и видели следы побоев. Подробно расскажем в материале «Радио 1».
Последний вечер ИриныИрина работала продавцом в магазине на улице Богдана Хмельницкого. Последний раз она вышла на смену 17 августа 2023 года. После работы женщина встретилась с коллегой и выпила пива в кафе. Туда пришёл её муж Дмитрий Фомченко. Позже супруги вместе отправились домой. После этой встречи россиянка перестала отвечать на звонки. Дочери сначала решили, что мать отдыхает: впереди у неё находились несколько выходных дней. Тревогу близкие забили 21 августа. Начальник Ирины написал её дочери и спросил, почему сотрудница не пришла на работу. После этого Валентина обратилась в полицию и заявила о пропаже матери.
Странная версия мужа и показания соседейНа допросе Дмитрий Фомченко заявил, что утром 18 августа ушёл на работу. По его словам, Ирина позже пришла к нему на стройку, забрала деньги и паспорт, после чего ушла. Родственникам эта история показалась подозрительной. Мужчина не смог объяснить, зачем женщине понадобился его паспорт. Он утверждал, что на стройке нет камер наблюдения.
Коллега Ирины рассказала другую важную деталь. Погибшая оставила у неё паспорт и деньги, планируя забрать вещи утром. Однако за ними пришёл Дмитрий Фомченко. Соседи слышали шум в квартире около пяти утра 18 августа. По их словам, мужчина кричал на супругу и требовал, чтобы она встала. Родные Ирины приехали к дому и заметили примятую траву под окнами.
Камера сняла нападение у подъездаКлючевой уликой стала запись камеры у одной из парикмахерских. Видео изучил зять Ирины. На кадрах он увидел, как Дмитрий Фомченко избивает жену на улице, а затем затаскивает её в подъезд. Запись передали правоохранителям. Следы борьбы сохранились и на почтовых ящиках внутри подъезда. Жильцы дома прежде не раз слышали из квартиры супругов крики и звуки ударов.
Следствие установило, что после нападения Ирина умерла в квартире от тяжёлых травм. По версии следователей, мужчина вынес тело на балкон, ушёл на работу в частное охранное предприятие, а затем вернулся. Позже он завернул тело в одеяло, вывез его на садовой тачке и оставил в парке «Сосновый бор», неподалёку от дома.