Возгорание повлияло на движение по СВХ в Москве
В Москве временно прекратили движение транспорта по Северо-Восточной хорде (СВХ) на участке в районе Зеленоградской улицы. Причиной стало возгорание строительного крана, сообщили в столичном департаменте транспорта.
По данным ведомства, инцидент произошел по адресу: Зеленоградская улица, дом 2с4. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы города.
Информация о пострадавших и обстоятельствах случившегося уточняется. Водителей просят учитывать перекрытие трассы при построении маршрутов и выбирать пути объезда.
Ранее сообщалось, что в Кемерове на три недели перекроют движение по Театральному мосту. Подробности в нашем материале.
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