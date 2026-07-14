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Возгорание повлияло на движение по СВХ в Москве

Строительный кран загорелся в Москве, движение по СВХ перекрыли
Фото: istockphoto/grafoto

В Москве временно прекратили движение транспорта по Северо-Восточной хорде (СВХ) на участке в районе Зеленоградской улицы. Причиной стало возгорание строительного крана, сообщили в столичном департаменте транспорта.



По данным ведомства, инцидент произошел по адресу: Зеленоградская улица, дом 2с4. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы города.

Информация о пострадавших и обстоятельствах случившегося уточняется. Водителей просят учитывать перекрытие трассы при построении маршрутов и выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в Кемерове на три недели перекроют движение по Театральному мосту. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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