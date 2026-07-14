Женщина годами кусала мужа за пальцы ног и вывела его из комы
В китайском городе произошла история, которая тронула миллионы людей: местная жительница Сун Мэй смогла вывести своего мужа из вегетативного состояния нестандартным способом — с помощью укусов. Об этом сообщает South China Morning Post.
Трагедия случилась в октябре 2019 года. Её супруг, Чжао Цзиньцянь, забрался на крышу склада, чтобы спасти трёхлетнего ребёнка. Схватив малыша на руки, мужчина сорвался с высоты около шести метров. Во время падения он закрыл ребёнка своим телом — малыш выжил, а сам Чжао получил тяжёлую черепно-мозговую травму и впал в кому.
С тех пор Сун Мэй посвятила себя уходу за мужем. Она спала менее трёх часов в сутки, каждый день делала массаж, пела ему песни — и не теряла надежды. Однажды женщина решилась на необычный эксперимент: она начала кусать Чжао за пальцы ног, надеясь, что боль сможет «разбудить» его сознание. И это сработало.
В 2024 году у Чжао появились первые признаки восстановления — он начал приоткрывать глаза и слабо реагировать на окружающее. Со временем он стал понимать обращённую к нему речь, поднимать руку в ответ и даже ненадолго вставать с посторонней помощью.
Кульминация наступила 30 июня 2026 года: Чжао прошептал жене: «Сун Мэй, я тебя люблю». Вскоре он начал заново осваивать письмо — и первым и пока единственным словом, которое он смог вывести, стало имя его супруги.
В публикации отмечается, что муж с женой и до трагедии жили в любви и согласии. Они не были богатыми, но Сун Мэй бесплатно обучала рисованию детей из малообеспеченных семей, а Чжао помогал деньгами школьнику из отдалённого горного района. Их история стала символом преданности, силы духа и веры в чудо.
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