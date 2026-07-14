Женщина годами кусала мужа за пальцы ног и вывела его из комы

14 июля 2026, 13:26

SCMP: Китаянка пять лет кусала мужа за пальцы ног и вывела его из состояния комы

Фото: istockphoto/peterscode

В китайском городе произошла история, которая тронула миллионы людей: местная жительница Сун Мэй смогла вывести своего мужа из вегетативного состояния нестандартным способом — с помощью укусов. Об этом сообщает South China Morning Post.