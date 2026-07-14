Подросток склонял людей к терроризму в Дагестане
В Махачкале задержали 17-летнего подростка по подозрению в вовлечении граждан в террористическую деятельность. Юношу взяли в ходе оперативно-разыскных мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии по Республике Дагестан.
По предварительным данным, несовершеннолетний склонял группу людей к участию в создании террористического сообщества. Операцию провели бойцы отряда специального назначения «Ястреб — Каспий» совместно с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по региону.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по факту содействия террористической деятельности. Ведется следствие.
Ранее жительницу Подмосковья приговорили к 15 годам колонии за госизмену и терроризм. Подробности в нашем материале.
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