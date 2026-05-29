Муж запрещал четвёртого ребёнка, а она тайно рожала, убивала младенцев и замораживала. Жуткую находку обнаружили в бочке с «капустой»
Трагедия, которая потрясла польский Люблин, началась с жесткой позиции мужа Иоланты Ковальчик. После рождения третьего ребенка он заявил, что не хочет четвертого. При этом мужчина не собирался отказываться от своих привычек и резко отвергал презервативы. Она жила под давлением властного и деспотичного супруга, поэтому не решилась пойти к гинекологу и узнать о других способах контрацепции. Вместо этого женщина выбрала страшный путь: скрывала беременность, а после родов избавлялась от младенцев. Подробности — в материале «Радио 1».
Замораживала младенцевНесмотря на частые беременности, окружающие ничего не замечали: Иоланта тщательно скрывала своё состояние, носила свободную одежду и стягивала живот плотными поясами. К врачам она не обращалась и никаких обследований не проходила, поэтому ни соседи, ни друзья, ни знакомые ни о чём не догадывались. Как муж мог не видеть происходящих перемен, остаётся лишь гадать. Когда начинались роды, женщина запиралась в ванной и включала воду, чтобы шум заглушал происходящее. Она рожала без посторонней помощи, а затем убивала новорождённого и прятала тело в морозильник. Это продолжалось шесть лет: за это время погибли пятеро младенцев, а морозильная камера постепенно заполнялась, не вызывая ни у кого тревоги.
Бочка с тайнойВ 1998 году ситуация обострилась после переезда семьи в частный дом. Иоланта понимала, что избавиться от останков незаметно не получится. Тогда она выбрала другой способ. Женщина заказала большую пластиковую бочку, в которой обычно хранили квашеную капусту. Она сложила тела младенцев в чёрные пакеты, поместила их внутрь и густо засыпала солью. Иоланта рассчитывала, что соль остановит разложение. Во время переезда родные без лишних вопросов перевезли ёмкость в новый дом. После этого её поставили в подвал.
Через несколько недель по комнатам пошёл тяжёлый запах. Дочери решили, что испортились домашние заготовки, и вынесли бочку во двор. Девушки перевернули её, ожидая увидеть капусту. Вместо этого наружу выпали пять пакетов. Внутри лежали тела четырёх девочек и одного мальчика. Для дочерей это оказались родные сёстры и брат. Отец сразу позвонил в полицию. К тому моменту Иоланта уже исчезла. Она изменила внешность, перекрасила волосы, сделала другую стрижку и сменила одежду. Однако через два месяца её нашли и задержали.