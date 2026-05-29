Достижения.рф

Муж запрещал четвёртого ребёнка, а она тайно рожала, убивала младенцев и замораживала. Жуткую находку обнаружили в бочке с «капустой»

Фото: iStock/lisas212

Трагедия, которая потрясла польский Люблин, началась с жесткой позиции мужа Иоланты Ковальчик. После рождения третьего ребенка он заявил, что не хочет четвертого. При этом мужчина не собирался отказываться от своих привычек и резко отвергал презервативы. Она жила под давлением властного и деспотичного супруга, поэтому не решилась пойти к гинекологу и узнать о других способах контрацепции. Вместо этого женщина выбрала страшный путь: скрывала беременность, а после родов избавлялась от младенцев. Подробности — в материале «Радио 1».



Замораживала младенцев

Несмотря на частые беременности, окружающие ничего не замечали: Иоланта тщательно скрывала своё состояние, носила свободную одежду и стягивала живот плотными поясами. К врачам она не обращалась и никаких обследований не проходила, поэтому ни соседи, ни друзья, ни знакомые ни о чём не догадывались. Как муж мог не видеть происходящих перемен, остаётся лишь гадать. Когда начинались роды, женщина запиралась в ванной и включала воду, чтобы шум заглушал происходящее. Она рожала без посторонней помощи, а затем убивала новорождённого и прятала тело в морозильник. Это продолжалось шесть лет: за это время погибли пятеро младенцев, а морозильная камера постепенно заполнялась, не вызывая ни у кого тревоги.

Фото: iStock/Sergi Nunez

Бочка с тайной

В 1998 году ситуация обострилась после переезда семьи в частный дом. Иоланта понимала, что избавиться от останков незаметно не получится. Тогда она выбрала другой способ. Женщина заказала большую пластиковую бочку, в которой обычно хранили квашеную капусту. Она сложила тела младенцев в чёрные пакеты, поместила их внутрь и густо засыпала солью. Иоланта рассчитывала, что соль остановит разложение. Во время переезда родные без лишних вопросов перевезли ёмкость в новый дом. После этого её поставили в подвал.

Через несколько недель по комнатам пошёл тяжёлый запах. Дочери решили, что испортились домашние заготовки, и вынесли бочку во двор. Девушки перевернули её, ожидая увидеть капусту. Вместо этого наружу выпали пять пакетов. Внутри лежали тела четырёх девочек и одного мальчика. Для дочерей это оказались родные сёстры и брат. Отец сразу позвонил в полицию. К тому моменту Иоланта уже исчезла. Она изменила внешность, перекрасила волосы, сделала другую стрижку и сменила одежду. Однако через два месяца её нашли и задержали.

Фото: iStock/Simona Balconi

Признание и приговор

На допросе следователи спросили женщину прямо, зачем она держала тела детей в морозильной камере. Иоланта ответила коротко и страшно: она не могла с ними расстаться. Сначала суд назначил ей пожизненное заключение. Муж получил восемь лет колонии. Следствие тогда считало, что именно он довёл супругу до этого состояния. Позже суд изменил решение. Иоланте сократили срок до 25 лет тюрьмы. Её мужа освободили. Суд пришёл к выводу, что он мог не знать о том, что делала жена.
Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0