На Камчатке мотоциклист сорвался с отвесной скалы и выжил
29-летний мотоциклист сорвался с отвесной скалы на пляже бухты Средняя Лагерная в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД региона.
По данным ведомства, все произошло этим днем, 28 мая. Мужчина не справился с управлением и упал на прибрежные валуны, а его байк застрял между камнями. Спасатели пригнали к берегу лодку и вывезли на ней пострадавшего. После этого его доставили в городскую больницу № 2 с многочисленными тяжелыми травмами.
В краевом минздраве уточнили, что пациент находится на противошоковой терапии. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Сейчас жизни мотоциклиста ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что в Москве нмалолетний мальчик остался без присмотра родителей, вышел на незастекленный балкон и выпал из открытого окна. В результате инцидента ребенок выжил.
Читайте также: