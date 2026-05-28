Два человека сгорели заживо в российском городе

Мужчина и женщина погибли при пожаре в квартире в Саратове
Два человека погибли при пожаре в двухэтажном доме на улице Лысогорская в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.



По предварительным данным, возгорание сегодня, 28 мая, заметили соседи, они же вызвали пожарных. Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили огонь. В квартире, где произошел пожар, они обнаружили тела мужчины и женщины.

В настоящий момент следователи проводят проверку по факту гибели людей, выясняют все причины и обстоятельства трагедии. Личности погибших не раскрываются.

Ранее сообщалось, что число погибших из-за разрушившегося при пожаре частного дома на улице Баумана в Липецке выросло до трех.

Лидия Пономарева

