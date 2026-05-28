Россиянин украл и пытался изнасиловать девочку
В Нижегородской области задержали местного жителя по обвинению в попытке похищения и изнасилования девочки. Инцидент произошел 23 мая, сообщили в оперативных службах.
По их информации, мужчина схватил ребенка за руку и попытался затащить к себе в квартиру. Однако школьница подняла крик, привлекая внимание соседей, а также своей матери и старшего брата.
Злоумышленник скрылся в своем жилище, но вскоре его задержали. Установили, что фигурант ранее судим за кражу и умышленное уничтожение имущества, нигде не работает и имеет психическое расстройство. Суд арестовал его на два месяца.
Перед этим психопат бросил монетку, а затем задушил и изнасиловал девушку. Трагедия произошла в 2023 году, но стала достоянием гласности лишь недавно.
