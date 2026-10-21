21 октября 2026, 22:15

Фото: iStock/Tunatura

В сентябре 2021 года в селе Петровское в Башкирии пропала 50-летняя Оксана Пугачёва. Супруг сообщил полиции, что женщина вышла из его машины после ссоры и направилась к подругам. Однако родственники заметили нестыковки в этой истории, а поиски привели следователей к страшной правде. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Исчезновение Оксаны Пугачёвой в Башкирии Три недели поисков и обследование реки Сим Почему версия мужа вызвала вопросы у следствия Ссора из-за долгов закончилась убийством Экспертиза раскрыла страшную деталь Какой срок получил Сергей Пугачёв

Исчезновение Оксаны Пугачёвой в Башкирии

Три недели поисков и обследование реки Сим

Почему версия мужа вызвала вопросы у следствия

Фото: iStock/Oleg Elagin

Ссора из-за долгов закончилась убийством

Экспертиза раскрыла страшную деталь

Какой срок получил Сергей Пугачёв