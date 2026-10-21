Муж заявил, что жена ушла к подругам, но её нашли в колодце, заживо залитую бетоном: что помогло раскрыть страшную деталь трагедии?
В сентябре 2021 года в селе Петровское в Башкирии пропала 50-летняя Оксана Пугачёва. Супруг сообщил полиции, что женщина вышла из его машины после ссоры и направилась к подругам. Однако родственники заметили нестыковки в этой истории, а поиски привели следователей к страшной правде. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Исчезновение Оксаны Пугачёвой в БашкирииОксана Пугачёва исчезла в сентябре 2021 года. Женщина ушла из дома по делам и перестала выходить на связь. Первым тревогу поднял её 44-летний муж Сергей Пугачёв. Он обратился в полицию и рассказал свою версию событий. По словам мужчины, Оксана отдыхала на базе отдыха вместе с подругами. Сергей якобы забрал супругу оттуда на машине, чтобы отвезти домой. Во время поездки между ними возник конфликт. Муж утверждал, что жена не захотела возвращаться и попросила высадить её.
Сергей говорил, что Оксана вышла из автомобиля примерно в ста метрах от дома. После этого она якобы пошла обратно к подругам на базу отдыха. Эта версия сначала стала основной для поисков, однако позже следователи нашли в ней серьёзные противоречия. Родные Оксаны не верили, что она могла просто уйти и не сообщить о себе. Семья обратилась к волонтёрам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Добровольцы вместе с местными жителями несколько недель обследовали окрестности села.
Три недели поисков и обследование реки СимПоиски Оксаны Пугачёвой продолжались около трёх недель. Волонтёры прочёсывали лесные участки, дороги, берега и территории рядом с населённым пунктом. К операции подключили водолазов. Они обследовали дно реки Сим, поскольку близкие опасались самого худшего.
Несмотря на масштабную поисковую операцию, никаких следов женщины долго не находили. Ни очевидцы, ни подруги не могли подтвердить рассказ Сергея о том, что Оксана вернулась на базу отдыха.
На этом этапе важную роль сыграла дочь пропавшей. Девушка сообщила правоохранителям, что мать к подругам не приходила. Эта деталь поставила под сомнение показания супруга. Следователи начали более тщательно проверять маршрут его автомобиля и обстоятельства вечера, когда исчезла женщина.
Почему версия мужа вызвала вопросы у следствияПроверка показала, что машина Сергея Пугачёва не останавливалась возле базы отдыха. Это не совпадало с его словами о том, что он высадил жену, а она отправилась обратно к друзьям. Ещё одну странность заметила дочь Оксаны. В день исчезновения мать ушла в определённой обуви. Позже эту обувь увидели в садовом доме семьи. Затем она внезапно исчезла. Для следствия такая деталь стала важным косвенным свидетельством того, что рассказ Сергея мог не соответствовать реальности.
Несостыковки накапливались. Женщина не возвращалась к подругам, автомобиль не следовал по заявленному маршруту, а вещи пропавшей оказались там, где им не следовало находиться. Под тяжестью доказательств Сергей Пугачёв признался в преступлении и назвал место, где спрятал тело супруги. Материалы дела позднее раскрыли обстоятельства трагедии, произошедшей в садовом доме семьи.
Ссора из-за долгов закончилась убийствомСледствие установило, что конфликт между супругами произошёл вечером 25 сентября 2021 года. Сергей Пугачёв объяснял ссору финансовыми проблемами. По его словам, у Оксаны накопились долги, а выплачивать их приходилось ему. Напряжение в семье росло, и очередной разговор перерос в насилие.
Во время конфликта мужчина набросился на жену и начал душить её верёвкой. Оксана потеряла сознание. Сергей решил, что она умерла, после чего попытался скрыть произошедшее.
На участке рядом с садовым домом находился колодец глубиной около десяти метров. Мужчина сбросил туда супругу. Затем он засыпал шахту гравием, залил цементом и добавил воду, чтобы скрыть следы. На такую маскировку Сергей потратил почти полтонны строительных материалов. Когда правоохранители прибыли на указанное место, им пришлось разрушать толстый бетонный слой, чтобы добраться до тела.
Экспертиза раскрыла страшную детальСудебно-медицинская экспертиза установила, что в момент падения в колодец Оксана Пугачёва ещё оставалась жива. Женщина умерла уже внутри сооружения. Эта деталь придала делу особую тяжесть. Сергей Пугачёв пытался представить случившееся как последствия эмоционального срыва. На допросах он утверждал, что не собирался лишать супругу жизни и действовал в состоянии аффекта из-за долгов и постоянных конфликтов.
Однако следствие и суд оценили не только слова обвиняемого, но и его поступки после ссоры. Он не вызвал скорую помощь, не сообщил о произошедшем в полицию и не попытался спасти жену. Вместо этого мужчина спрятал тело, залил колодец бетоном и придумал историю о возвращении Оксаны к подругам.