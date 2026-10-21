Петербуржец убил друга, расчленил тело и полгода скрывал останки
В Петербурге по делу о расчленении тела задержали друга убитого мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Обвиняемый — 53-летний Сергей из Петергофа, менеджер крупной компании. Установлено, что в апреле он выпивал со знакомым на берегу Лиговского канала. Во время посиделок мужчина ударил приятеля по голове.
Когда он понял, что тот умер, то расчленил тело и разложил останки по мусорным пакетам. При этом убийца забрал банковские карты и телефон погибшего. Пакеты обнаружили лишь 15 октября возле железной дороги в районе проспекта Народного Ополчения. Тело опознали: убитый числился пропавшим без вести с апреля. Подозреваемому предъявили обвинение. Сам он раскаивается.
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