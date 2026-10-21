Петербуржец убил друга, расчленил тело и полгода скрывал останки

21 октября 2026, 12:06

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве и расчленении знакомого

Фото: Istock/Diy13

В Петербурге по делу о расчленении тела задержали друга убитого мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.