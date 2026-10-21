15-летняя россиянка получила сильнейший отёк Квинке после бургера в ТЦ Астаны

21 октября 2026, 14:00

15-летняя россиянка четвёртые сутки находится в больнице после обеда в ТЦ Астаны

Фото: Istock/Irina Tiumentseva

15-летняя россиянка столкнулась с сильнейшим отёком Квинке после бургера с картошкой фри в Bahandi в Казахстане. Как сообщает Telegram-канал Mash, девочка четвёртые сутки находится под капельницами в местном госпитале.