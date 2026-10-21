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15-летняя россиянка получила сильнейший отёк Квинке после бургера в ТЦ Астаны

15-летняя россиянка четвёртые сутки находится в больнице после обеда в ТЦ Астаны
Фото: Istock/Irina Tiumentseva

15-летняя россиянка столкнулась с сильнейшим отёком Квинке после бургера с картошкой фри в Bahandi в Казахстане. Как сообщает Telegram-канал Mash, девочка четвёртые сутки находится под капельницами в местном госпитале.



Инцидент произошёл в торговом центре в Астане, куда школьница с мамой приехали как туристы. Через несколько часов после обеда фастфудом у подростка началась аллергия. Антигистаминные препараты не помогли, и мать вызвала скорую.

Медики обнаружили превышение уровня нейтрофилов до 85% и снижение лимфоцитов до 14%. Это указывает на острый бактериальный воспалительный процесс. Мама утверждает, что в больнице лежали и другие дети, которые ели в том же заведении.

Родители пострадавших детей уверены: в мясных котлетах Bahandi много консервантов и химии, в частности сульфитов. Превышение их содержания может вызвать аллергическую реакцию и отёк Квинке.

Ольга Щелокова

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