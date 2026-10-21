В Кузбассе поймали с поличным юных курьеров при передаче им трех млн рублей

21 октября 2026, 07:23

В Кузбассе задержали подростков-курьеров, забравших три миллиона рублей у пожилой пары

Фото: iStock/blinow61

В Кузбассе полицейские задержали двух подростков-курьеров в момент передачи им трех миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.