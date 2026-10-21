В Кузбассе поймали с поличным юных курьеров при передаче им трех млн рублей
В Кузбассе полицейские задержали двух подростков-курьеров в момент передачи им трех миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сотрудники уголовного розыска УМВД по Новокузнецку выяснили, что семья пожилых местных жителей находится под влиянием мошенников и продолжает общаться с аферистами, которые требуют деньги. Полицейские организовали спецмероприятие: они держали под контролем встречу супругов с курьерами, которые прибыли за крупной суммой. В итоге злоумышленников поймали с поличным. Ими оказались двое юношей из Новосибирска.
Предварительно, в августе подросток и его друг, который на год младше, согласились во время переписки в мессенджере на предложение неизвестных за вознаграждение забрать деньги у пожилой пары. 14 октября они получили от потерпевших три миллиона рублей и попали в руки сотрудников уголовного розыска.
Против старшего парня возбудили уголовное дело. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ. Молодому человеку может грозить до десяти лет лишения свободы. Второй соучастник пока не достиг возраста уголовной ответственности.
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