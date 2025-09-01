Мёртвый человек в костюме Микки Мауса, смертельная ловушка и неисправные ремни безопасности: шокирующие истории из Диснейленда
Диснейленд — это мечта многих детей и взрослых, волшебное место, где любимые персонажи дарят радость. Однако за яркими впечатлениями скрываются мрачные тайны. Сколько призраков обитает в этом «мире детских грез»? Почему не стоит садиться первым в поезд аттракциона? И действительно ли опасно фотографироваться с ростовыми куклами? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Душа мальчика осталась в паркеУглубляясь в историю знаменитого парка развлечений, мы сталкиваемся с неприятными фактами, которые разрушают идеальный образ Диснейленда. Один из таких случаев произошел в 1964 году на американских горках аттракциона Matterhorn Bobsleds. Во время поездки 15-летний подросток Марк Мейплс столкнулся с ужасной трагедией: по неизвестным причинам ремень безопасности его вагончика расстегнулся, и мальчик выпал на рельсы, получив серьезную травму головы. Несмотря на незамедлительную госпитализацию, спасти юного посетителя не удалось — он скончался через три дня, так и не придя в сознание. Смерть Марка породила одну из самых известных легенд Диснейленда: считается, что душа мальчика осталась в парке, и теперь его призрак блуждает среди аттракционов.
Смертельная ловушкаМногие из нас хотя бы раз задумывались о том, как здорово было бы работать в Диснейленде. Однако реальность может оказаться далекой от мечты. Примером этого является трагическая история Деборы Гейл Стоун — молодой девушки, которая решила подработать в знаменитом парке, чтобы помочь родителям. Она надеялась, что работа в Диснейленде позволит ей не только заработать деньги, но и насладиться атмосферой волшебства. Когда Дебора устраивалась на работу, ей не сообщили, какой именно аттракцион будет за ней закреплен. Однако она очень не хотела работать на America Sings — аттракционе, посвященном музыкальной истории Америки, где использовались анимационные куклы. Несмотря на свои страхи, ей выпала именно эта работа, где она встречала посетителей и следила за исправностью карусели. В роковую ночь 8 июля 1974 года, во время вечерней смены, когда гости занимали свои места, произошла трагедия. Внезапно раздался крик, который изначально никто не воспринял всерьез, полагая, что это часть шоу. Однако вскоре стало ясно, что произошло нечто ужасное: Дебора оказалась зажата между бетонной стеной и вращающейся сценой аттракциона. За считанные секунды она попала в смертельную ловушку, и спасти ее уже не было возможности.
Выпала из вагончикаВ 1980-х годах в одном из развлекательных парков произошла ужасная трагедия. Посетительница случайно выпала из вагончика аттракциона и оказалась на соседних рельсах. К сожалению, в этот момент мчался другой поезд, и она не успела спастись.
Поврежденное колесоВ 2003 году графический дизайнер Марсело Торрес посетил один из Диснейлендов, но, к сожалению, не смог покинуть его живым. Трагедия произошла на аттракционе Big Thunder Mountain, когда поезд, в котором находился Марсело, вышел из строя и сошел с рельсов. Он сидел спереди, поэтому не смог избежать трагического исхода. Остальные пассажиры, находившиеся дальше в составе, получили травмы разной степени тяжести, но выжили. Позже выяснили, что причиной аварии, унесшей жизнь Марсело, стало поврежденное колесо.
Настоящий мертвецКогда вы попадаете в Диснейленд, первым делом встречаете мультипликационных персонажей, которые охотно фотографируются с посетителями. Однако существует легенда, что если аниматор умирает в костюме, его напарник должен оставить тело на лавочке и оставаться рядом до конца смены.
В это время гости могут делать фотографии с Микки Маусом, не подозревая, что на снимках может оказаться мертвец вместо любимого персонажа. Это связано с жесткими правилами парка, запрещающими снимать костюмы на глазах у публики, чтобы сохранить магию для детей.