В Афганистане число погибших от землетрясения превысило 800 человек
В Афганистане число погибших от разрушительного землетрясения превысило 800 человек. Также зафиксировано свыше 2,8 тысяч пострадавших.
Такими данными поделились в официальном представительстве страны. Там отметили, что подземные толчки разрушили несколько деревень. Для спасательной операции были задействованы вертолеты.
«В результате землетрясения в Афганистане погибли более 800 человек», — передает Aawsat информацию от представителя властей.
Напомним, что землетрясение в Афганистане произошло 31 августа.