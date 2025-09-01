Достижения.рф

В Афганистане число погибших от землетрясения превысило 800 человек

Фото: iStock/Wirestock

В Афганистане число погибших от разрушительного землетрясения превысило 800 человек. Также зафиксировано свыше 2,8 тысяч пострадавших.



Такими данными поделились в официальном представительстве страны. Там отметили, что подземные толчки разрушили несколько деревень. Для спасательной операции были задействованы вертолеты.

«В результате землетрясения в Афганистане погибли более 800 человек», — передает Aawsat информацию от представителя властей.

Напомним, что землетрясение в Афганистане произошло 31 августа.
