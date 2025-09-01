В Афганистане число погибших от землетрясения превысило 800 человек

01 сентября 2025, 11:41

Фото: iStock/Wirestock

В Афганистане число погибших от разрушительного землетрясения превысило 800 человек. Также зафиксировано свыше 2,8 тысяч пострадавших.





Такими данными поделились в официальном представительстве страны. Там отметили, что подземные толчки разрушили несколько деревень. Для спасательной операции были задействованы вертолеты.





«В результате землетрясения в Афганистане погибли более 800 человек», — передает Aawsat информацию от представителя властей.