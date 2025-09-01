Один человек погиб при столкновении двух самолетов над аэропортом в США
Один человек погиб и трое пострадали при столкновении двух пассажирских самолетов в США. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в воскресенье, 31 августа, над муниципальном аэропортом Форт-Морган, штат Колорадо. При заходе на посадку Cessna 172 врезался в воздухе в Flugzeugbau EA300. В результате аварии первый борт загорелся, второй получил серьезные повреждения.
Погибшего извлекли из Extra EA 300. Одного пассажира госпитализировали с травмами, еще двоих отправили на амбулаторное лечение. Авиагавань временно закрыта.
Федеральное авиационное управление и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование.
