В Ленобласти задержан строитель, домогавшийся 12-летней девочки 6 лет назад
В Ленобласти правоохранители задержали строителя из Архангельска, который домогался 12-летней девочки шесть лет назад. Об этом сообщает «Конкретно.ру».
Проверка по данному преступлению стартовала еще в январе 2024 года. В декабре следствие возбудило уголовное дело за действия сексуального характера в отношении ребенка младше 14 лет. По подозрению задержан 35-летний житель Архангельска, являющийся сотрудником строительной компании.
Фигурант был арестован накануне на Ладожском вокзале. Предварительно, в 2019 году он приставал к девочке и трогал ее в интимных местах.
