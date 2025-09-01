Достижения.рф

В Ленобласти задержан строитель, домогавшийся 12-летней девочки 6 лет назад

Фото: iStock/Diy1

В Ленобласти правоохранители задержали строителя из Архангельска, который домогался 12-летней девочки шесть лет назад. Об этом сообщает «Конкретно.ру».



Проверка по данному преступлению стартовала еще в январе 2024 года. В декабре следствие возбудило уголовное дело за действия сексуального характера в отношении ребенка младше 14 лет. По подозрению задержан 35-летний житель Архангельска, являющийся сотрудником строительной компании.

Фигурант был арестован накануне на Ладожском вокзале. Предварительно, в 2019 году он приставал к девочке и трогал ее в интимных местах.

Иван Мусатов

