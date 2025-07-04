«Начались пытки»: Брат, вернувшись из Чечни, годами насиловал сестру, в то время как родители утверждали, что «ничего страшного»
Девушка по имени Мария с раннего возраста подвергалась сексуальному насилию со стороны своего старшего брата. Она пыталась обратиться за помощью к родителям, однако они предпочли игнорировать проблему, даже когда Мария узнала о своей беременности от родственника. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Молчание, страх и беззащитностьМария делится своей болезненной историей о том, как старший брат с раннего детства воспринимал девочку как игрушку для удовлетворения своих желаний. Она отчетливо помнит события, начиная с пятилетнего возраста, когда впервые обратилась к родителям с жалобой на домогательства со стороны родственника. Малышка рассказала маме, что «братик Сережа её тыкает».
«Потом зашел в комнату папа, он тоже посмотрел меня. Фраза единственная, которую я помню: "Ну, ничего страшного, просто покраснение, раздражение, заживет". Отец — врач-педиатр высшей категории. Мама сказала, что папа с Сережей поговорит. Ну, я выдохнула», — рассказала Мария.
Однако радость была недолгой. На следующее утро её снова оставили под присмотром брата. Воспоминания о том, что произошло в тот момент, Мария описывает непечатными словами.
«Он меня бил и угрожал: если я хоть раз открою рот и кому-то расскажу, он убьёт маму», — поделилась она.
Родители предпочли ничего не делатьОтсутствие какой-либо заметной реакции со стороны родителей на происходящее заставило маленькую Машу считать, что это является нормой.
«Я осознавала, что это неправильно, но из-за того, как на это реагировали родители, мне казалось, что это нормально», — рассказала она.
Мария считает, что её родители не стали всерьез заниматься этой проблемой, так как боялись, что обращение к внешним службам может навредить репутации семьи.
«У них был страх, что всё это станет известным, и что это будет их виной, испортившей репутацию. Мы жили в маленьком городке, и об этом узнали бы все. С этим нужно было что-то делать, но они просто не захотели ничего предпринимать», — пояснила девушка.
Прощальная запискаВ юности Маша приняла решение сбежать из дома и направилась на вокзал, чтобы уехать в Москву. Однако там её заметил мужчина, который не поверил рассказу девочки, что она приехала с мамой, а родительница просто ушла в туалет. К ней подошёл полицейский, её вернули обратно к родителям. При этом дома осталась записка от Маши: «Вы меня не любите, я для вас не важна».
«Маме было суперстыдно. Она прям меня всю дорогу до дома ругала: "Как ты могла? Сейчас нам так… Это так стыдно. Это ты нас подвела, ты нас всех подставила"», — пересказала слова матери девушка.
«Я рыдала из-за того, что я жива»Когда Марии было 11 – 13 лет, её брат вернулся из армии, где служил в Чечне, на фоне боевых действий. После возвращения он стал очень агрессивным и в итоге оказался в психиатрической больнице.
«Его не лечили от того, что он делал со мной, никогда. Но его лечили от того, что было с ним из-за армии. Он делал со мной такое… Начались пытки. У меня просто кукуха поехала. Я должна была покинуть заведение под названием "жизнь". Но меня будили в школу, и я рыдала от того, что я жива», — рассказала Мария.
Попытка суицидаПосле неудачной попытки суицида в подростковом возрасте Мария решила, что единственным выходом для неё будет вырасти и покинуть дом. После девятого класса она уехала в соседний город, где поступила в ветеринарный техникум. Однако её брат, который к тому времени уже завёл девушку, продолжал навещать сестру и совершал над ней насилие.
На втором курсе Мария забеременела от своего родного брата. После аборта она решила обратиться в полицию, но на семейном совете родители снова отговорили её от этого шага.
«В комнате были я, папа, мама и два брата. Старший находился в соседней комнате. Я сказала, что хочу написать заявление в полицию. Папа ответил: "Он же твой брат. У тебя будет брат-уголовник". Я возразила, что он преступник. Но он сказал: "Ты подумай, это же все узнают. Какой позор"», — поделилась она.
Переезд в МосквуПосле того как родители предложили Марии уехать в Москву, она согласилась и поступила в РГСУ на социальную работу. На курсе психологии она узнала о посттравматическом стрессовом расстройстве и поняла, что это объясняет её панические атаки и кошмары. Пройдя курс психотерапии, она начала встречаться с мужчинами, вышла замуж и родила дочку. Брата она увидела только один раз, когда попросила маму посидеть с её дочерью.
«Однажды я пришла с работы, а у меня дома в моей ванной моется мой старший брат. Я говорю: "Что он здесь делает?" Мама: "Сейчас он помоется, чуть отдохнет". И там дома была моя маленькая дочь. Я, скажем так, быстро свернула мамино присутствие в моей жизни тогда», — рассказала Мария.
Спустя некоторое время средний брат позвонил Марии и сообщил, что старший брат покончил с собой. На это Мария ответила, что не понимает, зачем он ей звонит, и выразила соболезнования. Она также добавила, что в какой-то мере почувствовала облегчение, так как боялась, что старший брат может причинить вред кому-то.