«Начались пытки»: Брат, вернувшись из Чечни, годами насиловал сестру, в то время как родители утверждали, что «ничего страшного»

04 июля 2025, 14:14

Фото: iStock/dragana991

Девушка по имени Мария с раннего возраста подвергалась сексуальному насилию со стороны своего старшего брата. Она пыталась обратиться за помощью к родителям, однако они предпочли игнорировать проблему, даже когда Мария узнала о своей беременности от родственника. Подробнее читайте в материале «Радио 1».





Содержание Молчание, страх и беззащитность Родители предпочли ничего не делать Прощальная записка «Я рыдала из-за того, что я жива» Попытка суицида Переезд в Москву

Молчание, страх и беззащитность

«Потом зашел в комнату папа, он тоже посмотрел меня. Фраза единственная, которую я помню: "Ну, ничего страшного, просто покраснение, раздражение, заживет". Отец — врач-педиатр высшей категории. Мама сказала, что папа с Сережей поговорит. Ну, я выдохнула», — рассказала Мария.

«Он меня бил и угрожал: если я хоть раз открою рот и кому-то расскажу, он убьёт маму», — поделилась она.

Фото: iStock/Liudmila Chernetska



Родители предпочли ничего не делать

«Я осознавала, что это неправильно, но из-за того, как на это реагировали родители, мне казалось, что это нормально», — рассказала она.

«У них был страх, что всё это станет известным, и что это будет их виной, испортившей репутацию. Мы жили в маленьком городке, и об этом узнали бы все. С этим нужно было что-то делать, но они просто не захотели ничего предпринимать», — пояснила девушка.

Фото: iStock/Yuliia Kaveshnikova



Прощальная записка

«Маме было суперстыдно. Она прям меня всю дорогу до дома ругала: "Как ты могла? Сейчас нам так… Это так стыдно. Это ты нас подвела, ты нас всех подставила"», — пересказала слова матери девушка.

«Я рыдала из-за того, что я жива»

«Его не лечили от того, что он делал со мной, никогда. Но его лечили от того, что было с ним из-за армии. Он делал со мной такое… Начались пытки. У меня просто кукуха поехала. Я должна была покинуть заведение под названием "жизнь". Но меня будили в школу, и я рыдала от того, что я жива», — рассказала Мария.

Фото: iStock/Liudmila Chernetska



Попытка суицида

«В комнате были я, папа, мама и два брата. Старший находился в соседней комнате. Я сказала, что хочу написать заявление в полицию. Папа ответил: "Он же твой брат. У тебя будет брат-уголовник". Я возразила, что он преступник. Но он сказал: "Ты подумай, это же все узнают. Какой позор"», — поделилась она.

Фото: iStock/TwilightShow



Переезд в Москву

«Однажды я пришла с работы, а у меня дома в моей ванной моется мой старший брат. Я говорю: "Что он здесь делает?" Мама: "Сейчас он помоется, чуть отдохнет". И там дома была моя маленькая дочь. Я, скажем так, быстро свернула мамино присутствие в моей жизни тогда», — рассказала Мария.