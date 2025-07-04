Подросток утонул в реке Томь в Новокузнецке
В Кемеровской области утонул 15-летний подросток, купаясь в реке Томь. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.
По данным издания, ЧП произошло в Заводском районе Новокузнецка. Предполагается, что мальчик отправился на необорудованный для отдыха и купания берег водоема. Его тело уже обнаружили.
«В ходе проведенного осмотра места происшествия установлено, что на берегу водоема предупредительные таблички о запрете купания отсутствуют», — говорится в сообщении ведомства.
Тем временем в Москве признали пригодными для отдыха с купанием четыре зоны. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичное управление Роспотребнадзора.
«По состоянию на 3 июля 2025 года функционируют четыре зоны отдыха с купанием: озеро Белое, Мещерское, Пионерский пруд, Тропарево», — говорится в сообщении.
Также в эксплуатацию приняли зоны отдыха: «Левобережье», пляж «Динамо», Головинские пруды и Большой Садовый пруд, однако купаться там нельзя ввиду несоответствия качества воды и песка.