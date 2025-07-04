Вечеринка российских подростков обернулась трагедией
Подростка без признаков жизни нашли в подъезде жилого дома по бульвару Гагарина в Перми. Как сообщает «КП Пермь», его накачали наркотиками и оставили умирать.
В ночь на 22 марта школьники устроили вечеринку в квартире, куда их пригласил друг. Одна из девочек пришла со своим возлюбленным. Молодые люди общались, танцевали под музыку, пили горячительные напитки. В какой-то момент хозяин квартиры достал наркотики и подмешал их в алкоголь новому знакомому.
По словам девушки, сначала ее парень был спокойный, но потом начал громить все вокруг. Его успокоили, но ночью, когда все легли спать, подросток почувствовал себя плохо. Тогда хозяин квартиры выставил гостей за дверь, а побледневшего парня в бессознательном состоянии оставил в подъезде.
К сожалению, юноша скончался до приезда медиков. В настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку по факту произошедшего.
Читайте также: