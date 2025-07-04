Вечеринка российских подростков обернулась трагедией

04 июля 2025, 10:42

На вечеринке в Перми подростка накачали наркотиками, оставив умирать в подъезде

Фото: Медиасток.рф

Подростка без признаков жизни нашли в подъезде жилого дома по бульвару Гагарина в Перми. Как сообщает «КП Пермь», его накачали наркотиками и оставили умирать.