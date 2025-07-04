На «Николае Карамзине» 37 человек заразились норовирусом
На теплоходе «Николай Карамзин» выявлена норовирусная инфекция, сообщает телеграм-канал «SHOT проверка». По данным источника, к работе на судне были допущены сотрудники с признаками кишечной инфекции, в частности работники пищеблока.
Кроме того, выявлены нарушения условий хранения продуктов и неудовлетворительное санитарное состояние камбузов.
37 пострадавших изолированы, заболевшие члены экипажа отстранены от работы, проводится дезинфекция.
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