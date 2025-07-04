На «Николае Карамзине» 37 человек заразились норовирусом

04 июля 2025, 12:30

Фото: iStock / dmitribaburi

На теплоходе «Николай Карамзин» выявлена норовирусная инфекция, сообщает телеграм-канал «SHOT проверка». По данным источника, к работе на судне были допущены сотрудники с признаками кишечной инфекции, в частности работники пищеблока.