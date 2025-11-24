«Ульяша, я вернусь»: новорождённую девочку с запиской нашли в траве на окраине Красноярска. Чем закончилась история?
Летом 2016 года новорождённую девочку, бережно завёрнутую в одеяло, обнаружили в траве на окраине Красноярска. В дорогом розовом комбинезончике нашли записку от матери, которая извиняется и обещает вернуться за дочерью. Спустя почти 10 лет история получила продолжение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Бросила ребёнка, но обещала вернуться
Страшная история произошла 16 августа 2016 года. На оторванном клочке бумаги почти детским почерком было написано несколько строк:
«Простите. Но мне некуда с ней идти. Она очень спокойная, здоровая девочка. Ульяша. Родилась 12 августа. Прививки сделаны. Это самое страшное в моей жизни. Я вернусь обязательно, я заберу её. Но пока я ничего не могу сделать. Мы уже ночевали в подъезде…».
Никто из тех, кто в тот день видел брошенную девочку, не мог и представить, что её мать, Наталья, тайно следит за дочерью со стороны. Как только чужие люди брали её на руки, она отворачивалась и торопливо уходила. Но об этом чуть позже.
Обнаруженную Ульяшу поместили в Дом ребёнка поблизости. Ей дали другую фамилию, и написали заявление в полицию для розыска матери. Спустя четыре дня она нашлась. 30-летняя жительница Хакасии сама пришла и рассказала, что воспитывает двоих детей-школьников, с мужем разведена. В Красноярске она познакомилась с мужчиной, в которого сразу же влюбилась. Но, когда она забеременела, ухажёр ушёл, заявив, что двух детей готов был принять, а третьего, хоть и своего, – нет. Женщина отказалась делать аборт, надеясь, что возлюбленный растает и одумается, когда увидит дочку. Но этого не произошло, поэтому, проведя с грудничком всю ночь в подъезде, она решилась оставить девочку неравнодушным прохожим.
Путь к дочке оказался очень долгим. Наталье пришлось проходить генетическую, психологическую и психиатрическую экспертизы. Результаты показали, что она действительно является матерью девочки и может заниматься её воспитанием.
Дело дошло до суда
Однако хэппи-энда не произошло – в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности лица, лишённого возможности принять меры для самосохранения по малолетству. По данным пресс-службы прокуратуры Красноярского края, Наталье назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
«Наказание, которое назначили женщине, и так, судя по всему, ниже низшего предела (максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до одного года – прим.ред.). Правонарушение было, а судья же не Бог, чтобы прощать. Есть закон, перед ним все равны. Но, учитывая, что такая ситуация – женщина оказалась в сложных жизненных обстоятельствах, в послеродовом состоянии аффекта и так далее… По-хорошему, мы бы с вами сказали: «Бог с тобой. Живи счастливо и долго». Однако судья право на это не имеет, и может сделать только так, как сделал», – отметил консультант Управления судебного департамента в Красноярском крае Андрей Машкович.
Как Наталья живёт сейчас и удалось ли ей вернуть дочь
Сейчас Наталья по-прежнему проживает в небольшом посёлке под Абаканом. Ей удалось наладить отношения с соседями, которые сначала осуждали мать-«кукушку», а теперь, напротив, помогают и поддерживают. Несмотря на штраф, Ульяшу матери вернули.
«Наташка – молодец. Устраивается в «Магнит». Не продавцом, кассиром, а администратором зала, что ли… Точно не скажу. В городе, от нас до него полчаса на автобусе. До беременности она тоже в ТЦ работала. Как мать Наталья хорошая. За детьми следит, в школу на все собрания ходит. Дом в образцовом порядке держит. Чисто у них, ребятишки опрятные. (…) Говорят, собираются комнату обустраивать ребятишкам. Перегородку в большой комнате поставят. Хотят две спаленки детям сделать. У них же мальчик и две девочки. Брат Натальи тоже помогает: постоянно приходит, что-то по дому делает. И бывший муж тоже», – рассказала одна из соседок семьи в беседе с KP.RU.
Журналистам удалось связаться с Натальей, которая рассказала, как живёт после произошедшего.
«Тридцать тысяч… Да, сумма немаленькая. Но я не отчаиваюсь. По этой статье мне ведь могли дать полтора года условно. А с судимостью я бы не смогла устроиться на работу. Более того, при наличии судимости вполне могли бы лишить меня родительских прав. Там никто не разбирается – какая ты, что ты, хороший человек или плохой. Есть закон, и от него не отклоняются… Отца Ульяны я с тех пор не видела и не слышала. Больше не искала его, не просила о помощи. И сам он тоже не объявился, хотя обо всём, что с нами происходило, прекрасно знаю – хотя бы из новостей.
Конечно, я сделаю всё возможное, чтобы дети не пострадали. Другого выхода нет – будем жить. Самое сложное уже позади. Главное, что мы теперь вместе», – поделилась Наталья.