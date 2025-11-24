24 ноября 2025, 17:12

Летом 2016 года новорождённую девочку, бережно завёрнутую в одеяло, обнаружили в траве на окраине Красноярска. В дорогом розовом комбинезончике нашли записку от матери, которая извиняется и обещает вернуться за дочерью. Спустя почти 10 лет история получила продолжение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Бросила ребёнка, но обещала вернуться

«Простите. Но мне некуда с ней идти. Она очень спокойная, здоровая девочка. Ульяша. Родилась 12 августа. Прививки сделаны. Это самое страшное в моей жизни. Я вернусь обязательно, я заберу её. Но пока я ничего не могу сделать. Мы уже ночевали в подъезде…».

Дело дошло до суда

«Наказание, которое назначили женщине, и так, судя по всему, ниже низшего предела (максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до одного года – прим.ред.). Правонарушение было, а судья же не Бог, чтобы прощать. Есть закон, перед ним все равны. Но, учитывая, что такая ситуация – женщина оказалась в сложных жизненных обстоятельствах, в послеродовом состоянии аффекта и так далее… По-хорошему, мы бы с вами сказали: «Бог с тобой. Живи счастливо и долго». Однако судья право на это не имеет, и может сделать только так, как сделал», – отметил консультант Управления судебного департамента в Красноярском крае Андрей Машкович.

Как Наталья живёт сейчас и удалось ли ей вернуть дочь

«Наташка – молодец. Устраивается в «Магнит». Не продавцом, кассиром, а администратором зала, что ли… Точно не скажу. В городе, от нас до него полчаса на автобусе. До беременности она тоже в ТЦ работала. Как мать Наталья хорошая. За детьми следит, в школу на все собрания ходит. Дом в образцовом порядке держит. Чисто у них, ребятишки опрятные. (…) Говорят, собираются комнату обустраивать ребятишкам. Перегородку в большой комнате поставят. Хотят две спаленки детям сделать. У них же мальчик и две девочки. Брат Натальи тоже помогает: постоянно приходит, что-то по дому делает. И бывший муж тоже», – рассказала одна из соседок семьи в беседе с KP.RU.

«Тридцать тысяч… Да, сумма немаленькая. Но я не отчаиваюсь. По этой статье мне ведь могли дать полтора года условно. А с судимостью я бы не смогла устроиться на работу. Более того, при наличии судимости вполне могли бы лишить меня родительских прав. Там никто не разбирается – какая ты, что ты, хороший человек или плохой. Есть закон, и от него не отклоняются… Отца Ульяны я с тех пор не видела и не слышала. Больше не искала его, не просила о помощи. И сам он тоже не объявился, хотя обо всём, что с нами происходило, прекрасно знаю – хотя бы из новостей.

Конечно, я сделаю всё возможное, чтобы дети не пострадали. Другого выхода нет – будем жить. Самое сложное уже позади. Главное, что мы теперь вместе», – поделилась Наталья.