21 ноября 2025, 17:41

Фото: iStock/Tom Vaughan-Mountford

В небольшом городе Карабаш Челябинской области произошла трагедия, потрясшая всех местных жителей. 17-летний юноша, внук уважаемой педагогической семьи, недавно отмечавшей 55-летний юбилей брака, жестоко убил своего отца. На месте преступления обнаружили окровавленную кувалду. Многие, кто близко знал семью, отказывают верить в случившееся, однако данные следствия указывают на виновность подростка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Образцовая семья Трагедия Невидимый подросток

Образцовая семья

Фото: iStock/Vichai Phububphapan

Трагедия

Фото: iStock/gorodenkoff

Невидимый подросток