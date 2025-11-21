Достижения.рф

«У вас больше нет сына»: тихий подросток из образцовой семьи жестоко расправился с отцом. Шокирующая история из Челябинской области

Фото: iStock/Tom Vaughan-Mountford

В небольшом городе Карабаш Челябинской области произошла трагедия, потрясшая всех местных жителей. 17-летний юноша, внук уважаемой педагогической семьи, недавно отмечавшей 55-летний юбилей брака, жестоко убил своего отца. На месте преступления обнаружили окровавленную кувалду. Многие, кто близко знал семью, отказывают верить в случившееся, однако данные следствия указывают на виновность подростка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Образцовая семья


Издание «КП-Челябинск» пишет, что эта семья действительно считалась одной из самых благополучных в городе. Дед и бабушка – педагоги с многолетним стажем, гордость местной школы. Они воспитали двух сыновей: старший стал известным врачом, а младший, Станислав, – многократный призёр профессиональных конкурсов «WorldSkills», увлечённый роллер, внимательный отец. Соцсети членов семьи были полны счастливых совместных фотографий, поэтому создавалось впечатление идиллии и гармонии.

Фото: iStock/Vichai Phububphapan

Однако теперь становится ясно, что за этой безупречной картинкой долгое время скрывались проблемы. 17-летний Владислав (имя изменено) был первенцем Станислава, но совершенно не вписывался в семейные ожидания. Пока младший брат Матвей занимал призовые места на спортивных соревнованиях и становился любимцем отца, старшего сына будто не замечали, он оставался в тени, избегал общения и ничем не выделялся.

По словам знакомых, Владислав был замкнутым, отстранённым и не стремился соответствовать требованиям семьи. Это раздражало родителей, и в итоге подростка отправили жить к бабушке и дедушке в Карабаш – «на перевоспитание».

Трагедия


По предварительным данным, в день убийства Станислав, вернувшись из командировки, заехал к родителям, чтобы увидеться с сыном. Между ними длительное время сохранялось напряжение: Владислав учился плохо, хотел уйти в колледж, но его заставили остаться в школе. Сейчас он учился в 11 классе.

Отец спустился в гараж, а подросток пошёл следом. Между ними вспыхнула ссора. По словам самого подростка, он сначала схватил молоток, а затем кувалду. Удар оказался смертельным.

Фото: iStock/gorodenkoff

Самое страшное, что после случившегося он спокойно вернулся в дом и, по словам родственников, сказал бабушке: «У вас больше нет сына». Затем вывел пожилых людей в гараж и показал произошедшее. Шок, который испытали дед и бабушка, невозможно передать словами.

Невидимый подросток


Одноклассники описывают Владислава как тихого и замкнутого. На уроках он часто клал голову на парту, сидел в телефоне, избегал общения и категорически отказывался работать в группе. На плохие оценки реагировал безразлично.

Иногда, отмечают ученики, он проявлял резкую реакцию на безобидные шутки, но никто не мог представить, что он способен на насилие. Скорее, его считали странным одиночкой.

Фото: iStock/Vital Hil

Сейчас Владислав находится в СИЗО Челябинска. До совершеннолетия ему остаётся меньше четырёх месяцев и, вероятно, свой 18-й день рождения он встретит за решёткой.

Читайте также:

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0