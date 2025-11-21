«У вас больше нет сына»: тихий подросток из образцовой семьи жестоко расправился с отцом. Шокирующая история из Челябинской области
В небольшом городе Карабаш Челябинской области произошла трагедия, потрясшая всех местных жителей. 17-летний юноша, внук уважаемой педагогической семьи, недавно отмечавшей 55-летний юбилей брака, жестоко убил своего отца. На месте преступления обнаружили окровавленную кувалду. Многие, кто близко знал семью, отказывают верить в случившееся, однако данные следствия указывают на виновность подростка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Образцовая семья
Издание «КП-Челябинск» пишет, что эта семья действительно считалась одной из самых благополучных в городе. Дед и бабушка – педагоги с многолетним стажем, гордость местной школы. Они воспитали двух сыновей: старший стал известным врачом, а младший, Станислав, – многократный призёр профессиональных конкурсов «WorldSkills», увлечённый роллер, внимательный отец. Соцсети членов семьи были полны счастливых совместных фотографий, поэтому создавалось впечатление идиллии и гармонии.
Однако теперь становится ясно, что за этой безупречной картинкой долгое время скрывались проблемы. 17-летний Владислав (имя изменено) был первенцем Станислава, но совершенно не вписывался в семейные ожидания. Пока младший брат Матвей занимал призовые места на спортивных соревнованиях и становился любимцем отца, старшего сына будто не замечали, он оставался в тени, избегал общения и ничем не выделялся.
По словам знакомых, Владислав был замкнутым, отстранённым и не стремился соответствовать требованиям семьи. Это раздражало родителей, и в итоге подростка отправили жить к бабушке и дедушке в Карабаш – «на перевоспитание».
Трагедия
По предварительным данным, в день убийства Станислав, вернувшись из командировки, заехал к родителям, чтобы увидеться с сыном. Между ними длительное время сохранялось напряжение: Владислав учился плохо, хотел уйти в колледж, но его заставили остаться в школе. Сейчас он учился в 11 классе.
Отец спустился в гараж, а подросток пошёл следом. Между ними вспыхнула ссора. По словам самого подростка, он сначала схватил молоток, а затем кувалду. Удар оказался смертельным.
Самое страшное, что после случившегося он спокойно вернулся в дом и, по словам родственников, сказал бабушке: «У вас больше нет сына». Затем вывел пожилых людей в гараж и показал произошедшее. Шок, который испытали дед и бабушка, невозможно передать словами.
Невидимый подросток
Одноклассники описывают Владислава как тихого и замкнутого. На уроках он часто клал голову на парту, сидел в телефоне, избегал общения и категорически отказывался работать в группе. На плохие оценки реагировал безразлично.
Иногда, отмечают ученики, он проявлял резкую реакцию на безобидные шутки, но никто не мог представить, что он способен на насилие. Скорее, его считали странным одиночкой.
Сейчас Владислав находится в СИЗО Челябинска. До совершеннолетия ему остаётся меньше четырёх месяцев и, вероятно, свой 18-й день рождения он встретит за решёткой.