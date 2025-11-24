Сказала, что идёт на корпоратив, но улетела в Стамбул: родственники больше месяца разыскивают москвичку с 10-летним сыном, подробности
Больше месяца родственники разыскивают 32-летнюю москвичку Дарью Лучкину, которая пропала вместе с 10-летним сыном Максимом. Молодая мама сообщила, что уходит на корпоратив, а сама тайно улетела в Турцию. С тех пор связь с ней оборвалась. Подробнее об этой истории читайте в материале «Радио 1».
Сложила вещи в школьный рюкзак и ушла
В день исчезновения Лучкина вела себя непримечательно: как обычно ждала сына из школы и обсуждала с близкими планы на вечер.
«Мы с Дашей жили вместе, в одной квартире. Помню, 17 октября всё уговаривала её сходить погулять с ребёнком – погода хорошая была. Она только сказала, что подумает, чем они с Максимом займутся. А вечером неожиданно сообщила, что пойдёт на корпоратив. Сына тоже взяла с собой, сказала, что все коллеги придут с детьми. Кое-какие вещи сложила в школьный рюкзак и ушла. Никаких тревожных звоночков не было, мы с дочерью всегда были в хороших отношениях», – рассказала мама Дарьи, Ольга, в интервью KP.RU.
Однако в тот вечер, как и в последующие дни, Дарья так и не вернулась домой. Родственники пытались дозвониться ей, но телефон был недоступен.
20 октября взволнованная женщина всё-таки решила пойти в полицию. Заявление приняли не сразу, решив, что Ольга раньше времени разводит панику, ведь дочь уже взрослая.
Первые результаты расследования
Позже расследование показало, что Дарья незадолго до исчезновения, оформила новые загранпаспорта себе и сыну. А 17 октября, в день, когда она якобы ушла на корпоратив, улетела в Стамбул.
«Я знала, что у Даши паспорт был просрочен, а у Максима его и вовсе не было. О том, что она собиралась оформлять документы или тем более куда-то лететь, мы, конечно, и не подозревали. В Турции она никогда не была, но мечтала туда попасть. Сейчас многие хотят путешествовать… Да и турецкие сериалы она обожала. Мы уже не знаем, что думать. Были мысли, что она могла познакомиться с мужчиной и поехать к нему. Но почему тогда не выходит на связь? Стараемся отгонять плохие мысли», – отметила Ольга.
Месяц поисков не привёл к каким-то конкретным результатам – местонахождение Дарьи и Максима всё ещё неизвестно.
Семья также обратилась в консульство и добилась объявления Лучкиной в розыск в Турции. Однако и оттуда пока никаких новостей.