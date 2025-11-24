24 ноября 2025, 15:37

Дарья Лучкина (фото: ВКонтакте @luchkina1993)

Больше месяца родственники разыскивают 32-летнюю москвичку Дарью Лучкину, которая пропала вместе с 10-летним сыном Максимом. Молодая мама сообщила, что уходит на корпоратив, а сама тайно улетела в Турцию. С тех пор связь с ней оборвалась. Подробнее об этой истории читайте в материале «Радио 1».





Сложила вещи в школьный рюкзак и ушла

«Мы с Дашей жили вместе, в одной квартире. Помню, 17 октября всё уговаривала её сходить погулять с ребёнком – погода хорошая была. Она только сказала, что подумает, чем они с Максимом займутся. А вечером неожиданно сообщила, что пойдёт на корпоратив. Сына тоже взяла с собой, сказала, что все коллеги придут с детьми. Кое-какие вещи сложила в школьный рюкзак и ушла. Никаких тревожных звоночков не было, мы с дочерью всегда были в хороших отношениях», – рассказала мама Дарьи, Ольга, в интервью KP.RU.

Дарья Лучкина с сыном Максимом (фото: ВКонтакте @luchkina1993)

Первые результаты расследования

«Я знала, что у Даши паспорт был просрочен, а у Максима его и вовсе не было. О том, что она собиралась оформлять документы или тем более куда-то лететь, мы, конечно, и не подозревали. В Турции она никогда не была, но мечтала туда попасть. Сейчас многие хотят путешествовать… Да и турецкие сериалы она обожала. Мы уже не знаем, что думать. Были мысли, что она могла познакомиться с мужчиной и поехать к нему. Но почему тогда не выходит на связь? Стараемся отгонять плохие мысли», – отметила Ольга.