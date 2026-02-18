18 февраля 2026, 04:51

Фото: iStock/feri ferdinan

В Челябинске завершилось расследование дела о смерти 15-летней школьницы, которая погибла весной 2006 года. Тело девочки нашли со следами насилия в реке Миасс. Уголовное дело приостановили из-за отсутствия улик. Однако спустя почти два десятилетия следователи вернулись к этому делу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Новые улики из прошлого Жестокое преступление Долгожданное правосудие

Новые улики из прошлого

Жестокое преступление

Долгожданное правосудие