В Челябинске завершилось расследование дела о смерти 15-летней школьницы, которая погибла весной 2006 года. Тело девочки нашли со следами насилия в реке Миасс. Уголовное дело приостановили из-за отсутствия улик. Однако спустя почти два десятилетия следователи вернулись к этому делу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Новые улики из прошлого
Сотрудники Следственного комитета и полиции, вернувшись к делу о трагической смерти школьницы, начали тщательно изучать архивные материалы. В ходе расследования они провели допросы свидетелей, что позволило выявить новые факты. Использование полиграфа дало неожиданные результаты. Оказалось, что некоторые люди, ранее утверждавшие, что не имеют никакого отношения к происшествию, на самом деле были причастны к трагедии. Новые улики стали поворотным моментом в деле, которое оставалось нераскрытым почти два десятилетия.
Жестокое преступление
События, произошедшие в мае 2006 года, были ужасающе жестокими. Два подростка, которым на тот момент было 16 и 17 лет, заманили 15-летнюю девочку на берег реки Миасс. Школьница проживала только с бабушкой, так как её родители погибли. Один из юношей, испытывая ревность, вместо того чтобы поговорить с девушкой, начал её избивать. Второй подросток не остался в стороне и вскоре присоединился к его агрессивным действиям. Когда школьница потеряла сознание от побоев, старший парень совершил над ней насильственные действия. Чтобы скрыть следы своего преступления, они сняли с пострадавшей одежду и сбросили её тело в реку. После этого подростки договорились обмануть следователей, заявив, что просто проводили девочку до остановки общественного транспорта и ничего не знают о её исчезновении.
Долгожданное правосудие
Старший из преступников продолжал вести криминальный образ жизни и несколько раз попадал в тюрьму за грабежи и мошенничество. В настоящее время ему 36 лет, он задержан по подозрению в совершении этого жестокого преступления. Ему предъявили обвинение в убийстве с целью сокрытия другого преступления. Второго подозреваемого, которому сейчас 37 лет, пока не удалось арестовать, но следствие продолжается. Несмотря на то что прошло почти два десятилетия с момента трагедии, справедливость для погибшей девочки наконец начинает восстанавливаться. Боль утраты остается в сердцах близких и знакомых, но теперь у них есть надежда на то, что виновные понесут наказание за свои действия.