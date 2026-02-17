Петербуржец отправится в колонию за попытку ограбить магазин пистолетом из LEGO

17 февраля 2026, 13:47

Фото: iStock/Ekaterina79

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга мужчину приговорили к 1 году и 5 месяцам колонии-поселения за кражи и угрозы в магазине. Во время одного из эпизодов он использовал игрушечный пистолет.