Петербуржец отправится в колонию за попытку ограбить магазин пистолетом из LEGO
Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга мужчину приговорили к 1 году и 5 месяцам колонии-поселения за кражи и угрозы в магазине. Во время одного из эпизодов он использовал игрушечный пистолет.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, ранее судимый Илья Макушин систематически похищал товары из магазина «Детский мир». Он выносил конструкторы LEGO, кукол и игровые наборы на десятки тысяч рублей.
В июле мужчина пришёл в магазин в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он направил игрушечный пистолет на заведующую и угрожал насилием.
Суд взыскал с него 42 289 рублей в счёт возмещения ущерба. Приговор вступил в законную силу.
