Жертвами страшного пожара в жилом доме стали пять человек
При пожаре в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке Каталонии погибли пять человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Трагедия произошла в городе Манльеу, расположенном к северу от Барселоны. Огонь охватил складское помещение на крыше, оборудованное под жилье. Находившиеся внутри люди по неизвестным причинам не смогли выбраться наружу. Прибывшие расчеты потушили огонь в течение получаса.
Отмечается, что среди жертв могли быть дети. Также пострадали четыре человека — они получили легкие травмы. Местная полиция начала расследование причин возгорания, личности погибших устанавливаются.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в штате Мэриленд из‑за прорыва канализационной системы произошла серьезная экологическая авария.
Читайте также: