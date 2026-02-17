Жертвами страшного пожара в жилом доме стали пять человек

17 февраля 2026, 12:07

Пять человек погибли и четверо пострадали при пожаре в жилом доме в Испании

Фото: iStock/wirot pathi

При пожаре в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке Каталонии погибли пять человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.