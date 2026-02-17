Жительница Тюмени несколько раз швырнула свою собаку в подъезде
Жительница Тюмени жестоко обращалась со своей собакой, не обращая внимания на замечания соседей. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.
Инцидент произошел вечером в подъезде жилого комплекса «Семейный-2». Женщина заходила в дом со множеством пакетов, а ее собака шла рядом.
По словам очевидцев, чтобы быстрее подняться, хозяйка с силой бросила питомца на бетонную лестницу — животное не смогло самостоятельно встать. Тогда живодерка закинула собаку к двери, снова схватила за шкирку и швырнула в лифт.
На скулеж сбежались жильцы и потребовали отдать им питомца. Женщина наотрез отказалась, а когда заметила камеры, скрылась. Дальнейшая судьба животного неизвестна.
Ранее сообщалось, что жительница Красноярска выбросила с балкона 14 этажа двух кошек и собаку, животные погибли.
